La familia musical Calesther, integrada por David y Mia Junto a sus hijos, presentó el videoclip animado de Te alabo en verdad, una nueva versión del conocido tema del cantautor católico Martín Valverde, quien también participa como intérprete en este proyecto que busca evangelizar a través de la música.

Inspirada en las palabras del Salmo 34 —“Bendeciré al Señor en todo tiempo; su alabanza estará siempre en mi boca”—, la propuesta combina una producción musical cuidada con un video animado que refuerza el mensaje central de la canción: confiar y alabar a Dios aun cuando sus planes no se comprenden del todo.

En entrevista con ACI Prensa, Mia Ledezma, mamá de la familia Calesther, expresó la profunda emoción que le produjo ver a su hijo interpretar una canción centrada en la confianza absoluta en Dios. “Cada letra y melodía interpretada por mi pequeño hijo siento que se convierte en una ofrenda al Señor”, afirmó.

Para ella, la música se ha vuelto un lenguaje natural de fe en el hogar, especialmente cuando los niños interceden en momentos de enfermedad o dificultad familiar.

La historia de la familia está marcada por decisiones difíciles en las que aprendieron a confiar en la providencia divina. Mia recordó un momento clave tras el nacimiento de su primer hijo, cuando decidió dejar su trabajo para dedicarse al cuidado del hogar, mientras crecían las necesidades económicas. “La lógica humana tocaba la puerta”, confesó, pero optaron por esperar los tiempos de Dios. “Al mirar atrás, nos damos cuenta de que sus formas y sus tiempos han sido buenos y perfectos siempre”, señaló, citando Romanos 8,28.

La letra de Te alabo en verdad también conecta con la experiencia concreta de la familia, especialmente en la frase: “Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, Te alabo, Te alabo en verdad”.

Naturales de Trujillo —en el norte del Perú— y residentes en Lima por motivos laborales, viven con el corazón dividido entre la distancia y la confianza. “Nuestra fortaleza proviene de entregarle al Señor a nuestras familias”, explicó Mia, poniéndolas bajo el cuidado de Dios y el amparo de la Virgen María.

La alabanza en medio del dolor es otro eje del testimonio de la familia Calesther. Han celebrado grandes alegrías, como el nacimiento de sus hijos, pero también han atravesado pérdidas, como el fallecimiento del abuelo materno. En esos momentos, recordó Mia, se aferraron a su “salmo comunitario”: “Dios es nuestro refugio y fortaleza” (Sal. 46,1).

Sobre la experiencia de grabar junto a Martín Valverde, la familia la describe como “un gran regalo de Dios”. Destacaron su sencillez, disposición y coherencia de vida, que los anima a seguir evangelizando en familia “a tiempo y a destiempo”. “Esperamos que esta versión sea de mucha bendición y que Dios la use para tocar muchos corazones que necesitan de su amor”, expresó.

Finalmente, David y Mia pidieron oraciones por este ministerio familiar, cuyo nombre —Calesther— nace de la unión de los nombres de sus hijos Caleb, Esteban y Esther, con el deseo de permanecer siempre dóciles a la voluntad de Dios en su camino hacia la santidad.



