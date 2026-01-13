El Concilio Vaticano II (1962–1965) marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. Convocado por San Juan XXIII y culminado por San Pablo VI, dejó un conjunto de documentos fundamentales que siguen guiando la vida, la misión y la doctrina de la Iglesia en el mundo contemporáneo.

A continuación, presentamos los textos conciliares que todo católico debería conocer.

Constituciones

1. Dei Verbum

La Constitución dogmática Dei Verbum aborda la Revelación divina, explicando cómo Dios se da a conocer a través de la Sagrada Escritura y la Tradición. Subraya la centralidad de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia y anima a los fieles a una lectura frecuente y orante de la Biblia.

“La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia” (Dei Verbum, 10).

2. Lumen Gentium

Considerada el corazón eclesiológico del Concilio, la Lumen Gentium presenta a la Iglesia como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Destaca la vocación universal a la santidad y clarifica el papel de los laicos, los religiosos y la jerarquía en la misión evangelizadora.

“La Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (Lumen Gentium, 1).

3. Sacrosanctum Concilium

Dedicada a la sagrada liturgia, la Sacrosanctum Concilium promueve la participación activa y consciente de los fieles en las celebraciones, especialmente en la Eucaristía. Este documento sentó las bases de la reforma litúrgica posterior al Concilio.

“La santa madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas” (Sacrosanctum Concilium, 14).

4. Gaudium et Spes

La Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual reflexiona sobre los grandes desafíos de la humanidad —la familia, la cultura, la economía, la paz— a la luz del Evangelio.

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo (…) son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (Gaudium et Spes, 1).

Declaraciones

5. Gravissimum Educationis

La declaración Gravissimum Educationis trata sobre la educación cristiana y defiende el derecho de toda persona a una formación integral. Subraya el papel de la familia, la escuela y la Iglesia en la educación moral y espiritual.

“Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación (Gravissimum Educationis, 1)”.

6. Nostra Aetate

La declaración Nostra Aetate es un documento clave para el diálogo interreligioso, especialmente con el judaísmo y el islam. Condena toda forma de discriminación religiosa y promueve el respeto y la colaboración entre religiones.

“La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color, de condición o religión” (Nostra Aetate, 5).

7. Dignitatis Humanae

La declaración Dignitatis Humanae afirma el derecho a la libertad religiosa basado en la dignidad de la persona humana. Defiende que nadie debe ser forzado a actuar contra su conciencia en materia religiosa.

“La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella” (Dignitatis Humanae, 2).

Decretos

8. Ad Gentes

El decreto Ad Gentes desarrolla la naturaleza misionera de la Iglesia y llama a todos los bautizados a participar en la evangelización de los pueblos, especialmente donde Cristo aún no es conocido.

“La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre” (Ad Gentes, 2).

9. Presbyterorum Ordinis

El decreto Presbyterorum Ordinis se centra en el ministerio y la vida de los sacerdotes, destacando su configuración con Cristo y su servicio al Pueblo de Dios mediante la Palabra, los sacramentos y la caridad pastoral.

“Los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo Sacerdote, de tal forma que pueden obrar en nombre de Cristo Cabeza” (Presbyterorum Ordinis, 2).

10. Apostolicam Actuositatem

Apostolicam Actuositatem define la misión apostólica de los laicos, recordando que su participación en la vida pública, familiar y profesional es un camino auténtico de evangelización.

“Siendo propio del estado de los laicos el vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento” (Apostolicam Actuositatem, 2).

11. Optatam Totius

Optatam Totius aborda la formación sacerdotal, subrayando la importancia de una preparación humana, espiritual, intelectual y pastoral sólida en los seminarios.

“Toda la educación de los alumnos debe tender a que se formen verdaderos pastores de almas, a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, Maestro, Sacerdote y Pastor” (Optatam Totius, 4).

12. Perfectae Caritatis

El decreto Perfectae Caritatis invita a la renovación de la vida religiosa, animando a los consagrados a volver a las fuentes del Evangelio y al carisma fundacional de sus institutos.

“La adecuada adaptación y renovación de la vida religiosa comprende a la vez el continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los Institutos, y la acomodación de los mismos a las cambiadas condiciones de los tiempos” (Perfectae Caritatis, 2).

13. Christus Dominus

El decreto Christus Dominus trata sobre el ministerio pastoral de los obispos, destacando su responsabilidad en las diócesis y su comunión colegial dentro de la Iglesia universal.

“Los Obispos han sido constituidos por el Espíritu Santo verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores” (Christus Dominus, 2).

14. Unitatis Redintegratio

Unitatis Redintegratio es un documento fundamental sobre el ecumenismo que promueve la búsqueda de la unidad entre los cristianos mediante el diálogo, la conversión del corazón y la oración.

“Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II” (Unitatis Redintegratio, 1).

15. Orientalium Ecclesiarum

El decreto Orientalium Ecclesiarum reconoce la riqueza espiritual y litúrgica de las Iglesias orientales católicas, defendiendo su derecho a conservar sus tradiciones propias.

16. Inter Mirifica

El decreto Inter Mirifica se ocupa de los medios de comunicación social, destacando su influencia en la sociedad y exhortando a un uso responsable y evangelizador de estos instrumentos.

“La Iglesia considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación con la ayuda, también, de los medios de comunicación social” (Inter Mirifica, 3).



