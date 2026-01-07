El Programa FE, iniciativa del Episcopado argentino que sostiene económicamente la misión de la Iglesia católica en el país, presentó las cifras de lo recaudado durante 2025 gracias al compromiso y la solidaridad de los fieles.

Creado en 2021 con el trabajo conjunto entre la Conferencia Episcopal Argentina y la Agencia Casa Kiev (encargada de la planificación estratégica), el Programa FE se ha ido consolidando y popularizando en la comunidad católica como la herramienta que permite apoyar la actividad y la misión de la Iglesia, en especial en las zonas de mayor necesidad.

La gestión de fondos propios es fundamental para la Iglesia Católica, en especial desde la renuncia al aporte del Estado, un proceso gradual que culminó en diciembre de 2023. Para llevarla a cabo, es muy importante la transparencia, la corresponsabilidad y el compromiso mutuo de los fieles y la Iglesia.

Al culminar el 2025, el Programa FE compartió las cifras de lo recaudado, con un total de 220.819.854 de pesos (145.275 dólares estadounidenses, aproximadamente), lo que representa un crecimiento del 70% respecto del año anterior.

El promedio de las donaciones fue de 18.914 pesos (aproximadamente 12,45 dólares estadounidenses), lo que refleja un aumento sostenido tanto en el monto como en la regularidad de los aportes.

Al colaborar con el programa FE, los donantes pueden elegir destinar su aporte a la Iglesia en Argentina, a las distintas diócesis o a causas puntuales.

El informe señala que en 2025 las donaciones destinadas a la Iglesia en Argentina en general crecieron un 50% en comparación con el año anterior, lo que expresa un mayor compromiso de la comunidad y un despertar progresivo de la conciencia sobre el sostenimiento del culto y de la misión pastoral.

Del total de donaciones, la Iglesia argentina recibe un 19.5%, los seminarios un 13.1%, las diócesis un 30.3% y las parroquias un 37.1%.

Entre las tareas vinculadas al programa están la gestión y actualización del sitio web, el análisis y ordenamiento de las bases de datos, el contacto permanente con parroquias y comunidades, y acciones vinculadas a la difusión y comunicación.

En 2025, el foco estuvo puesto en fortalecer la experiencia web del usuario, y en la creación de páginas específicas para nuevas parroquias que se sumaron al Programa FE, lo que permitió ampliar el alcance territorial y pastoral.

También se trabajó en la concientización y promoción sobre la importancia del cuidado y acompañamiento a los sacerdotes y obispos mayores o que sufren dificultades de salud, lo que permitió incorporar esta dimensión en el sostenimiento integral de la vida eclesial.

Por otra parte, desde Programa FE hubo propuestas de actualización de los montos debido al aumento de la inflación, con un 97% de respuesta positiva por parte de los donantes, lo que indica el nivel de compromiso, confianza y corresponsabilidad.

El reporte 2025 refleja también mejoras en el alcance y la capacidad de gestión, comunicación y vinculación con las comunidades del Programa, y un crecimiento sostenido en las plataformas digitales.

Para conocer más sobre el Programa FE, ingresa a programafe.org/programa-fe