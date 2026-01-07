El Papa León XIV recibió una camiseta retro que la selección peruana de fútbol usó en el Mundial de Argentina 1978. El obsequio fue entregado por el exfutbolista Teófilo Cubillas, una de las máximas leyendas del deporte peruano.

El encuentro tuvo lugar el 6 de enero en el Vaticano y contó también con la presencia del exentrenador de la blanquirroja, Ricardo Gareca, y del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La prenda entregada al Santo Padre remite a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol nacional: el Mundial de 1978, torneo en el que Cubillas se consolidó como el máximo goleador peruano en la historia de las Copas del Mundo, sumando 10 goles. El encuentro fue compartido por el exjugador en Instagram, donde difundió imágenes de la reunión y expresó su gratitud.

“¡¡¡Feliz de la vida!!! Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre. Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Edwin Oviedo por hacerlo posible. ¡Arriba Perú!”, escribió Cubillas.

Teófilo Cubillas, conocido mundialmente como el “Nene”, es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Brilló con la selección peruana en los mundiales de México 1970 y Argentina 1978, y fue incluido por la FIFA entre los grandes jugadores del siglo XX.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Acompañando a Cubillas estuvo Ricardo Gareca, artífice del regreso de Perú a un mundial después de 36 años, y Oviedo, quien facilitó la visita.



