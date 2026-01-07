La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) anunció un relevo en la presidencia de su oficina global, que se hará efectivo en enero de 2026, tras 11 años de servicio del P. Astolfo Moreno Salamanca, quien asumirá una nueva misión pastoral.

Según informó ACN en un comunicado oficial , el sacerdote colombiano dejará la presidencia para asumir la Vicaría Episcopal del Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Bogotá, tras ser designado por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia.

“Con sentimientos de profunda gratitud por su labor, anunciamos el retiro del padre Astolfo Ricardo Moreno Salamanca, quien ha sido el pilar y rostro de ACN desde su establecimiento en Colombia hace 11 años”, señala el comunicado firmado por María Inés Espinosa Calle, directora ejecutiva de Ayuda a la Iglesia Necesitada – ACN Global Office.

Durante más de una década, el P. Astolfo lideró la obra pontificia con un marcado enfoque pastoral, contribuyendo a la consolidación institucional de ACN y a la visibilización del sufrimiento de los cristianos perseguidos y de las múltiples necesidades de la Iglesia en el mundo.

“Agradecemos su guía pastoral, su cercanía incondicional, su consejo siempre oportuno y su celo incansable por la Iglesia sufriente y necesitada. Él ha sido, en esencia, la imagen viva de nuestra misión”, subraya Espinosa .

En el mismo comunicado, Espinosa destacó que, desde su nueva posición en la Arquidiócesis de Bogotá, el P. Astolfo “seguirá sirviendo al Pueblo de Dios con la misma entrega y amor con los que lideró nuestra Fundación”.

Como parte de esta transición, la fundación pontificia anunció el nombramiento de Pedro Miguel Niño como nuevo presidente de ACN Global y de su Junta Directiva.

“Con alegría y confianza en la Providencia, damos la bienvenida al señor Pedro Miguel Niño”, indicó Espinosa, resaltando su estrecha vinculación con la misión de ACN, a la que ha servido como miembro de la Junta Directiva durante más de ocho años.

Pedro Miguel Niño es ingeniero de la Universidad de La Sabana, cuenta con un MBA del INALDE y una maestría en Teología. Está casado con Sandra Tamayo y es padre de cuatro hijos. Su trayectoria profesional incluye experiencia internacional en Alemania, Inglaterra y Venezuela, así como una destacada labor empresarial en los sectores de educación y turismo.

Además de su perfil profesional, ACN destacó su compromiso eclesial y social. Niño participa activamente en retiros de Emaús, colabora en comedores para adultos mayores y forma parte de la directiva de His Way at Work Colombia.

“La visión de la vida como una ocasión de servicio a Dios garantiza que el espíritu de la Fundación seguirá en buenas manos”, afirmó Espinosa .

Finalmente, la fundación encomendó este relevo institucional a la oración, confiándolo a la protección de la Sagrada Familia, y reiteró su compromiso de continuar su misión en favor de los cristianos perseguidos y necesitados en todo el mundo.

“La Iglesia que sufre seguirá siendo el centro de nuestra labor”, concluye el comunicado.



