El Obispo David L. Ricken, de Green Bay, Wisconsin (Estados Unidos), anunció formalmente una investigación diocesana sobre la vida de la Sierva de Dios Adele Brice, la inmigrante belga del siglo XIX que recibió las únicas apariciones marianas aprobadas por la Iglesia en los Estados Unidos.

El edicto, realizado el 28 de diciembre de 2025 durante la Misa en la fiesta de la Sagrada Familia en la Catedral de San Francisco Javier en Green Bay, Wisconsin, invita a los fieles a presentar testimonios que puedan apoyar su causa de beatificación y canonización, incluidos relatos de experiencias personales, documentos o testimonios de intercesiones atribuidas a Brice.

El edicto surge de una petición formal, o Supplex libellus, presentada el 24 de mayo de 2024 por Valentina Culurgioni, postuladora designada de la causa, en nombre del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Champion, actor de la causa.

Las apariciones de Nuestra Señora

Adele Brice, nacida en Bélgica en 1831, emigró a Wisconsin con su familia en 1855 y afirmó haber recibido tres apariciones de una Señora vestida de blanco en 1859, cerca de lo que hoy es Champion, Wisconsin.

Brice habló de las apariciones con su párroco, quien le indicó que, si volvía a ver a la Señora, le preguntara: “En el nombre de Dios, ¿quién eres y qué quieres de mí?”.

Brice se arrodilló y le hizo la pregunta a la Señora la tercera vez que apareció, y ella se identificó como la “Reina del Cielo que ruega por la conversión de los pecadores” y le pidió a Brice que hiciera lo mismo.

La Señora, que vestía una túnica blanca con una banda amarilla y cuya cabeza estaba rodeada de estrellas, le dijo a la joven inmigrante belga que hiciera “una confesión general y ofreciera la Comunión por la conversión de los pecadores. Si no se convierten y no hacen penitencia, mi Hijo se verá obligado a castigarlos”.

También le indicó a Brice que “reuniera a los niños de este país salvaje y les enseñara lo que deben saber para su salvación”.

Ante la pregunta de Brice: “¿Pero cómo podré enseñarles si yo misma sé tan poco?”, la Señora respondió: “Enséñales el catecismo, a persignarse con la señal de la cruz y a acercarse a los sacramentos; eso es lo que deseo que hagas. Ve y no temas, yo te ayudaré”.

Brice dedicó su vida a esta misión, reuniendo a otras mujeres para ayudarla y estableciendo una escuela y un convento. Las mujeres soportaron grandes dificultades, viajando largas distancias en todo tipo de clima y enfrentando con frecuencia la incertidumbre de cómo conseguirían alimento para su próxima comida.

El padre de Brice construyó una capilla en el lugar de las apariciones, que con el tiempo se convirtió en un santuario dedicado a Nuestra Señora del Buen Socorro. El nombre proviene de las palabras que la Santísima Virgen dijo a Brice: “Yo te ayudaré”.

El 8 de octubre de 1871, un día antes del duodécimo aniversario de la última aparición de Nuestra Señora a Brice, el 9 de octubre de 1859, el Gran Incendio de Peshtigo —considerado el incendio más devastador en la historia de Estados Unidos— causó la muerte de entre 1,200 y 2,400 personas y quemó 1.2 millones de acres.

Brice y personas del campo buscaron refugio en la capilla, donde levantaron una estatua de María y salieron en procesión alrededor del santuario. Por la mañana, la zona circundante estaba devastada, pero los terrenos del santuario permanecieron intactos.

Miles de personas siguen celebrando este milagro cada año el 8 de octubre, participando en una vigilia de oración durante toda la noche hasta el 9 de octubre, día de la última aparición de Nuestra Señora a Brice.

En 2022, el Vaticano otorgó su aprobación formal a las apariciones presenciadas por Brice, reconociendo al recién nombrado Santuario Nacional de Nuestra Señora de Champion, en Champion, Wisconsin, como un sitio de apariciones aprobado.

La causa de canonización de Brice cobró impulso en junio de 2024, cuando la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos votó por unanimidad avanzar con ella a nivel diocesano durante su asamblea de primavera en Louisville, Kentucky.

Ricken, quien desde hace tiempo ha promovido el santuario —que atrae a más de 200,000 peregrinos al año—, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— en 2024 que “la Santísima Madre está llamando a las personas a venir al santuario para experimentar la paz que hay allí, la sencillez; los fundamentos del Evangelio, el catecismo, se viven allí”.

“Ella es muy actual para nuestro tiempo porque enfrentamos los mismos problemas: personas que no conocen la fe, personas que se han alejado de la Iglesia. Ella es un modelo para nosotros de lo que significa ser un catequista evangelizador. Es muy pertinente también para hoy”, dijo Ricken en junio de 2024.

Los testimonios deben ser escritos a mano o redactados digitalmente e impresos, incluir una declaración de veracidad y llevar firma. La diócesis subraya que no se aceptarán como prueba formal los envíos sin firma o únicamente mecanografiados.

Esta investigación marca la primera fase del proceso de canonización, que podría conducir a que Brice sea declarada “venerable” si se confirman sus virtudes heroicas.

Los candidatos a la beatificación y canonización normalmente requieren dos milagros atribuidos a su intercesión, además de pruebas de que llevaron una vida santa y virtuosa.

En 2024, Ricken dijo a CNA que se estaban investigando dos posibles milagros: una mujer llamada Sharon afirmó que, mientras estaba hospitalizada por depresión, tuvo una visión de una mujer que creía que era Brice, quien le dio la voluntad de vivir una vida de fe gozosa.

La segunda persona en testificar, un hombre llamado John, fue diagnosticado en 2018 con cáncer colorrectal que había hecho metástasis en sus pulmones. Él recibió lo que cree que fue una curación milagrosa tras pedir la intercesión de Brice.

“En enero de 2022 se declaró que no había evidencia de enfermedad, y no se ha detectado cáncer en mis estudios hasta abril de 2024”, citó Ricken del testimonio del hombre.

Nuestra Señora de Champion fue la patrona de la Ruta Mariana del Norte de la Peregrinación Eucarística Nacional. La peregrinación se detuvo en el santuario el 16 de junio de 2024, camino al Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis.

Zelda Caldwell y Zoe Romanowsky contribuyeron a este informe.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



