En el marco del 134° aniversario del nacimiento de J.R.R. Tolkien, el sábado 3 de enero se estrenó un documental que profundiza en la vida y obra del célebre autor de El Señor de los Anillos, destacando el influjo decisivo de su fe católica en su producción literaria.

Según informó la Asociación Tolkien Católica Peruana, el estreno se realizó durante el tradicional brindis internacional que cada año congrega a asociaciones tolkienianas de distintos países. En esta ocasión, el evento fue organizado de manera conjunta por la Asociación Tolkien Católica Peruana y la Sociedad Tolkien Peruana.

La producción audiovisual, de aproximadamente 40 minutos de duración, recorre momentos clave de la vida de Tolkien a través de secuencias filmadas en Oxford y Birmingham. El documental pone especial énfasis en sus motivaciones más profundas, mostrando cómo su fe católica marcó su imaginación y su inteligencia creativa, hasta el punto de provocar —como señalan sus promotores— una suerte de “bautismo de la imaginación” en muchos de sus lectores.

Entre los temas abordados figuran la infancia del escritor, profundamente marcada por la conversión de su madre al catolicismo; su formación en el Oratorio de Birmingham, fundado por San John Henry Newman; su experiencia en la Primera Guerra Mundial; y su estrecha amistad con C.S. Lewis, en cuya conversión al cristianismo tuvo un papel determinante. El documental también subraya la importancia que Tolkien concedía a la vida familiar, así como el trasfondo católico presente en sus principales obras literarias.

El trabajo ha sido realizado por Edy Rodríguez Morel, conductor del programa televisivo EWTN Noticias y del espacio radial EWTN Más que Noticias, quien ofrece una mirada accesible y documentada sobre la dimensión espiritual del autor británico.

De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación Tolkien Católica Peruana, el documental se estrenó en YouTube y en las redes sociales tanto de esta asociación como de la Sociedad Tolkien Peruana. La Asociación Tolkien Católica Peruana desarrolla un apostolado cultural inspirado en el interés que despiertan las obras de Tolkien, buscando acercar a los lectores a la fe a través de la literatura y la belleza.

