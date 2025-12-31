Al concluir el año y el Jubileo, el Papa León XIV exhortó a los fieles a redescubrir el “designio sabio, benevolente y misericordioso” de Dios sobre la historia, advirtiendo contra las “estrategias armadas” y los proyectos de poder que hoy amenazan a la humanidad.

Lo hizo durante la celebración de las Primeras Vísperas de la Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, en la Basílica de San Pedro, seguida del tradicional Te Deum de acción de gracias.

En su homilía, el Santo Padre subrayó que el Jubileo recién concluido ha sido “un gran signo de un mundo nuevo, renovado y reconciliado según el designio de Dios”, e invitó a Roma y a la Iglesia universal a ponerse al servicio de los más pequeños y vulnerables.

“El mundo —afirmó— va adelante impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios, que a pesar de todo creen en un mañana mejor, porque saben que el futuro está en las manos de Aquel que ofrece la esperanza más grande”.

María, centro del misterio y de la esperanza

El Papa comenzó destacando la riqueza litúrgica de la solemnidad mariana celebrada al final del año, recordando que en María se manifiesta el corazón del misterio cristiano: “El acontecimiento paradójico de un Dios que nace de una virgen, o, dicho al revés, de la maternidad divina de María”.

Citando la Carta a los Gálatas, León XIV recordó que Cristo vino “cuando llegó la plenitud del tiempo”, y explicó que esta expresión revela un proyecto divino sobre la historia: “Un designio grande y misterioso, pero con un centro claro: la plenitud del tiempo”.

Ese designio —añadió— no se impone por la fuerza, sino que se propone al corazón humano, como ocurrió con la Virgen María. “Dios no impuso su Palabra: la propuso primero a su corazón y, recibido su ‘sí’, la escribió con amor inefable en su carne”.

Advertencia contra los falsos proyectos de poder

En uno de los pasajes de la homilía, el Pontífice contrastó el designio de Dios con los planes que hoy dominan el escenario internacional. “Otros designios —advirtió— envuelven el mundo: estrategias para conquistar mercados, territorios y zonas de influencia, armadas y revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos”.

Frente a ello, señaló que María “ve las cosas con la mirada de Dios” y proclama que el Señor “dispersa los planes de los soberbios, derriba a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes”.

Roma y la herencia del Jubileo

Refiriéndose a la ciudad de Roma, el Papa recordó que su vocación jubilar no se debe a su poder o a su historia política, sino al testimonio de los mártires. “No por sus glorias ni por su potencia, sino porque aquí derramaron su sangre por Cristo Pedro, Pablo y tantos otros mártires”.

Por ello, lanzó un deseo concreto para la capital italiana: “Que Roma esté a la altura de sus pequeños: de los niños, de los ancianos solos y frágiles, de las familias que más dificultades tienen para seguir adelante, de los hombres y mujeres que llegan de lejos esperando una vida digna”.

Al finalizar, León XIV dio gracias por el Año Santo y por quienes trabajaron para acoger a millones de peregrinos, retomando un deseo expresado anteriormente por el Papa Francisco. “Que esta ciudad, animada por la esperanza cristiana, pueda estar al servicio del designio de amor de Dios sobre la familia humana”, concluyó, encomendando este propósito a la intercesión de la Virgen María, Salus Populi Romani.