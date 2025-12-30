Tras culminar un amplio proceso de asambleas sinodales en 129 parroquias de la Arquidiócesis de Lima, el Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, Arzobispo de Lima, convocó oficialmente a la II Asamblea Sinodal Arquidiocesana.

El Purpurado explicó que esta segunda asamblea, que se realizará los días 6, 7 y 8 de enero en el Colegio San Agustín, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., permitirá evaluar el camino recorrido desde la primera experiencia sinodal realizada en 2020 y renovar la vida pastoral de la Iglesia limeña a la luz de los nuevos desafíos.

“Ha llegado el momento de evaluar, después de seis años, de empezar a renovarnos nuevamente con matices distintos de observaciones, de ideas, de palabra que queramos decir, de defectos que veamos y de cosas lindas a reafirmar”, señaló el Cardenal Castillo.

La II Asamblea Sinodal tendrá como lema: “Siguiendo a Jesús como Santo Toribio de Mogrovejo, somos misioneros de esperanza”, en referencia al santo patrono de la Arquidiócesis de Lima y destacado impulsor de la sinodalidad en América Latina.

El Arzobispo de Lima subrayó que la Iglesia “camina con el concurso de todos” y que la sinodalidad implica una comunidad viva que escucha, discierne y responde a los desafíos concretos del país, de la ciudad y de las familias.

“La Iglesia es una comunidad dinámica que se acompaña, que camina junta y que responde a los desafíos del mundo, de la vida, del Perú, de Lima, de los barrios y de las situaciones concretas de las familias”, afirmó.

El Cardenal Castillo precisó que la asamblea recogerá los aportes de las asambleas parroquiales y de los diversos grupos que conforman la Comunidad Cristiana de Lima. Para ello, cada parroquia conformará una delegación representativa, cuyas inscripciones se vienen realizando a través de las propias comunidades parroquiales.

Estas delegaciones estarán integradas por el párroco o administrador, los coordinadores del Consejo Pastoral Parroquial y de la Pastoral Juvenil, vicarios parroquiales, miembros de comunidades religiosas, un representante del Equipo Parroquial de Animación Pastoral (EPAP), así como laicos que hayan participado en las asambleas sinodales parroquiales, incluso si no pertenecen a algún grupo específico, y miembros de realidades emergentes, como hermandades, comunidades quechuahablantes, ollas comunes y mercados.

“Vamos a formar una delegación en las distintas parroquias que nos representará, con personas atentas a los problemas y que han participado en las asambleas parroquiales”, indicó.

Asimismo, destacó que el espíritu del encuentro no responde a modas ni a presiones externas, sino al deseo de comprender y acompañar al pueblo desde su realidad concreta. “No para acomodarnos a los tiempos, sino para responder a los tiempos conociendo los problemas, escuchando y comprendiendo a nuestra gente”, precisó.

Durante los tres días de la asamblea, los participantes reflexionarán a partir del Instrumentum Laboris, que aborda temas como identidad e integración, participación, acogida y acompañamiento, vida en el Espíritu, sacramentos y liturgia, formación, pastoral evangelizadora, pastoral social y solidaridad, y comunicación. Se estima la participación de más de mil personas.

En su mensaje, el Arzobispo de Lima también hizo referencia al camino sinodal de la Iglesia universal y a la convocatoria del Papa León XIV a una Asamblea Mundial de la Iglesia Católica en 2028, señalando que este proceso permitirá aportar desde la experiencia local a los desafíos globales.

“Qué linda una Iglesia que escucha, que conversa, que se alegra con su pueblo y que armónicamente va caminando”, expresó.

Finalmente, el Cardenal Castillo invitó a todos los fieles a involucrarse activamente en este proceso, incluso a quienes no puedan asistir presencialmente, animándolos a colaborar en la elección de delegados y en la reflexión comunitaria.

La II Asamblea Sinodal Arquidiocesana de Lima se realizará en el marco del año dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, a quien el Arzobispo presentó como “gran constructor de sinodalidad y ejemplo para toda América Latina”. El ingreso al Colegio San Agustín será desde las 8:00 de la mañana.

“Buena Asamblea Sinodal de Lima. ¡Te esperamos!”, concluyó el Cardenal.