A los feligreses de la parroquia St. Austin’s Msongari —la iglesia católica del interior más antigua de Kenia, en la arquidiócesis de Nairobi— se les exhortó a encontrar pertenencia en pequeños grupos dentro de la parroquia, como las pequeñas comunidades cristianas, la Asociación de Mujeres Católicas, la Asociación de Hombres Católicos y otras entidades apostólicas parroquiales.

En su homilía del 14 de diciembre, durante la celebración del Día de la Familia 2025 de St. Austin’s Msongari, el obispo David Kamau Ng’ang’a afirmó que la fe se vive mejor en comunidad y no de manera individual. Es en una comunidad arraigada en la fe —dijo— donde los cristianos más débiles encuentran un “respaldo” en sus luchas.

“La fe debe vivirse dentro de una comunidad. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció a los apóstoles, uno de ellos no estaba allí. Y cuando le dijeron: ‘Hemos visto al Señor’, no creyó”, señaló Kamau. “Tomás no pudo ver al Señor porque no estaba en la comunidad”.

Añadió: “La comunidad te ayuda a experimentar el amor de Dios”, y exhortó a los presentes a “unirse a un grupo. Necesitas un respaldo. No te quedes solo. Puede que no sobrevivas”.

Los miembros de la parroquia celebraron su Día de la Familia 2025 bajo el lema “Anclados en la fe, vivos en la esperanza”, conmemorando 126 años de evangelización en el país del África oriental.

En su homilía, el obispo subrayó la importancia de fortalecer la familia en el hogar, en las comunidades cristianas y a nivel parroquial. Retó a los feligreses a preguntarse si sus propias familias son estables.

“¿Hasta qué punto estamos construyendo nuestras propias familias en casa?”, preguntó, y añadió: “Si no tienes un hogar del que vienes, entonces tampoco tienes un hogar aquí”.

El obispo señaló que hay dos familias que todo cristiano debería tomar como modelo: la familia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo; y la de Jesús, María y José.

“El amor es lo que une a estas dos familias”, dijo, y añadió: “Había amor, diálogo y comprensión en la familia de Jesús, María y José. Por eso Dios confió a su Hijo a esa familia”.

Como parte de las celebraciones, la parroquia St. Austin’s Msongari también lanzó siete nuevas pequeñas comunidades cristianas. Durante el acto, Kamau desafió a la parroquia a “hacerlo aún mejor”, y agregó: “Sin pequeñas comunidades cristianas será difícil construir la Iglesia”.

Reforzando la importancia de estas comunidades, afirmó: “Ustedes vienen aquí solo los domingos. ¿Y los otros días? Por eso construimos pequeñas comunidades cristianas donde vivimos, para reunirnos y orar juntos”.

“Traemos la vida de nuestras pequeñas comunidades cristianas aquí, a nuestra Iglesia. Por eso son importantes”, reiteró, y añadió que el objetivo debe ser construir la parroquia como un hogar “de tal modo que, incluso si eres rechazado afuera, en tu trabajo, te sientas bienvenido cuando vengas aquí”.

El obispo también expresó su admiración por la iglesia de St. Austin’s, señalando que esta histórica parroquia sembró semillas de fe en lo que más tarde se convertiría en la arquidiócesis de Nairobi y en las diócesis de Machakos y Kitui.

“Siempre me siento orgulloso de la parroquia St. Austin’s y de los Padres del Espíritu Santo, porque ellos llevaron la fe a la arquidiócesis de Nairobi. También hablo de Machakos y Kitui, que igualmente fueron iniciadas por los Padres del Espíritu Santo. Los antiguos misioneros fueron quienes nos enseñaron, incluso en aquellos tiempos”, afirmó.

En su intervención durante las celebraciones del Día de la Familia y la Diversión, el padre Henry Omwoyo, párroco de St. Austin’s Msongari, dijo que el evento era más que “una simple fecha en el calendario” para la parroquia, cuya historia comenzó en 1899, cuando tres misioneros de los Padres del Espíritu Santo —Emile Augustin Allgeyer, Alain Hémery y Blanchard Dillenseger— viajaron tierra adentro desde la costa de Kenia.

“Celebramos 126 años de la fidelidad, el amor y la gracia de Dios derramados sobre nuestra familia parroquial”, dijo Omwoyo. “Desde los humildes comienzos en 1899, cuando los misioneros espiritanos pioneros celebraron la primera Misa bajo el vasto cielo africano, hasta hoy, nos mantenemos como una comunidad viva y vibrante, profundamente arraigada en la fe y viva en la esperanza”.

Señaló que, durante más de un siglo, la parroquia ha sido un faro de fe y unidad en el interior de Kenia, e incluye comunidades como la Comunidad Católica Internacional y la Communauté Catholique Francophone de Nairobi.

“Durante décadas, esta parroquia ha ofrecido un hogar, un refugio espiritual donde generaciones han encontrado a Cristo a través de los sacramentos, la catequesis, la acción pastoral, la oración, la fraternidad y el servicio”, afirmó.

La parroquia también anunció la apertura proyectada de su jardín de oración, un proyecto iniciado como parte de la celebración de los 125 años de fe.

Descrito como “un santuario de paz, reflexión y oración para todos los que buscan la voz de Dios”, el jardín de oración de St. Austin’s estará dedicado al Inmaculado Corazón de María y tiene previsto inaugurarse oficialmente en mayo de 2026, en la víspera del domingo de Pentecostés.

