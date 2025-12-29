El Obispo de Columbus, Ohio (Estados Unidos), ha concedido una dispensa de la obligación de asistir a Misa a los feligreses que temen ser deportados por agentes de control migratorio, cuya actividad ha aumentado en la zona desde mediados de diciembre.

El Obispo Earl Fernandes anunció en una carta y un video la semana pasada que quienes teman acciones de control migratorio quedan dispensados de la obligación de asistir a la Misa dominical hasta el 11 de enero de 2026.

El obispo explicó que la dispensa se debió al incremento de la actividad de control migratorio en Ohio a raíz de la Operación Buckeye, una iniciativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzada el 16 de diciembre, que supuestamente apunta a “los peores de los peores inmigrantes ilegales criminales en Columbus y en todo Ohio”.

Fernandes dijo a EWTN News el lunes que, después de empezar a recibir mensajes de párrocos de toda su diócesis informándole que los feligreses hispanos tenían miedo de asistir a Misa debido al aumento de la presencia de agentes de ICE, pidió al personal diocesano de la Oficina de Doctrina Social Católica y de la pastoral hispana que lo ayudaran a tener una imagen más clara de “lo que está ocurriendo sobre el terreno”.

“Me dijeron que había camiones de ICE frente a las parroquias; incluso frente a las escuelas”, afirmó Fernandes. “De repente, había la mitad o menos de asistentes en las celebraciones de las Posadas [tradicionales previas a la Navidad]”.

Dijo que decidió emitir la dispensa “aunque no quería hacerlo”, porque “la gente necesita la Misa y los sacramentos más que nunca” y quería que las familias pudieran estar juntas sin miedo durante la Navidad.

Durante una Misa que celebró el sábado 20 de diciembre, Fernandes contó a EWTN News que el párroco de la iglesia permaneció en la puerta principal y vio un camión de ICE cerca. Por ello, la procesión de la Posada se trasladó del exterior a un pasillo dentro del edificio, porque “la gente tenía demasiado miedo de salir”.

La procesión se realizó dentro del edificio. “Tuvimos una comida, hubo una piñata y algunas celebraciones”, dijo Fernandes. “Pero estaba claro que había muchas personas que no estaban allí”.

El obispo señaló que comenzó a recibir llamadas de párrocos a más de dos horas de Columbus que informaban de la presencia de ICE.

Fuertes caídas en la asistencia a Misa

“El ambiente de miedo mantenía a la gente alejada”, afirmó. Un párroco informó que solo un tercio de su congregación asistió a la Misa del fin de semana. Otro dijo que solo estuvo presente una cuarta parte, añadió Fernandes.

Sobre el aumento de las medidas contra los inmigrantes, Fernandes reflexionó: “Es fácil decir que los inmigrantes deberían haber venido a nuestro país legalmente. Pero ¿qué pasa si tus padres vinieron aquí ilegalmente y tú eres ciudadano estadounidense?… ¿Y si uno de los cónyuges está documentado y el otro no? ¿Qué es lo mejor para sus hijos y para la sociedad en general?”.

Sobre la población mexicana en Columbus, Fernandes dijo que “muchos son los nietos de los cristeros”, quienes resistieron los intentos del gobierno mexicano en la década de 1920 de suprimir el catolicismo en el país.

Añadió que un gran grupo de hispanos acudió a la Misa de medianoche de Navidad en la catedral porque no creían que ICE estuviera allí. “Creo que se sintieron seguros en la catedral”.

Fernandes señaló que la Diócesis de Columbus también cuenta con un gran número de migrantes africanos católicos que tienen “muchos hijos” y conforman “comunidades jóvenes llenas de vida y de fe”.

El obispo dijo que habló con el párroco de una parroquia multiétnica compuesta por nigerianos, filipinos y otros, y que “ellos también tienen miedo”.

También expresó su preocupación por la comunidad haitiana, cuyo estatus de protección temporal (TPS) está previsto que expire el 3 de febrero de 2026. Indicó que la dispensa de la Misa vence el 11 de enero, al final del tiempo de Navidad, momento en el que volverá a evaluar la situación.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.