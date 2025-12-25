El Arzobispo de Košice, Eslovaquia, Mons. Bernard Bober, encontró un regalo especial bajo el árbol de Navidad. Se trataba de una nueva “cátedra”: un banco de madera elaborado por personas sin hogar en un taller solidario. Los bancos también están asociados con quienes viven en los márgenes de la sociedad.

El tradicional encuentro navideño comenzó con una Misa en uno de los edificios de la Caridad Arquidiocesana de Košice, la segunda ciudad más grande de Eslovaquia. Tras la Eucaristía, el prelado —quien además es presidente de la Conferencia Episcopal Eslovaca— compartió con los necesitados un goulash y otros platos típicos de la temporada.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“La Navidad no trata solo del belén”, afirmó Bober, “sino principalmente de las personas: del encuentro, de la acogida y de la cercanía mutua”.

“Son precisamente las personas que tienen un destino difícil… las que necesitan sentir en este tiempo que no están solas, que son aceptadas y que tienen un lugar entre nosotros”, añadió.

El banco de madera donado al Arzobispo Bernard Bober en diciembre de 2025. Crédito: Caridad Arquidiocesana de Košice

Según un comunicado de la Caridad Arquidiocesana enviado a CNA —agencia en inglés de EWTN News—, este tipo de encuentros tiene una fuerte dimensión humana y ayuda a aliviar tensiones, generar confianza y comenzar el nuevo año con esperanza.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El banco fue elaborado en un taller solidario donde las personas necesitadas adquieren y perfeccionan habilidades manuales, lo que les ayuda a incorporarse al mercado laboral. Además del banco, regalaron al arzobispo flores, adornos hechos a mano, ikebana y jabón. Los obsequios también se entregaron con motivo de su reciente 75º cumpleaños, celebrado el 3 de noviembre.

“No queremos que estas fiestas sean solo una bonita tradición, sino también un llamado a la responsabilidad”, señaló la Caridad Arquidiocesana de Košice. La organización invita a funcionarios públicos a estos eventos para que conozcan la realidad que enfrentan las personas sin hogar y “desarrollen una mayor sensibilidad al decidir soluciones que puedan garantizarles una vida más digna”.

La celebración de cumpleaños fue otro regalo para Bober, quien alcanzó la edad canónica de jubilación. A inicios de noviembre, su cumpleaños coincidió con un Jubileo local de los Jóvenes en Košice. Frente a la Catedral de Santa Isabel, unas 25.000 personas saludaron al prelado y disfrutaron de un concierto de la banda de evangelización Godzone y de una fiesta animada por el sacerdote portugués y DJ, el P. Guilherme Peixoto.

El Papa León XIV envió un mensaje en video a los participantes, llamándolos a ser “testigos de comunión, constructores de puentes y sembradores de confianza en un mundo a menudo marcado por la división y la sospecha”.

“Jesús los llama… a vivir el Evangelio con entusiasmo y a compartir la alegría que brota del encuentro con el Señor. Lleven la luz de Cristo a sus familias, escuelas, universidades, lugares de trabajo y comunidades”, dijo el Papa.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.