En una escena que refleja el profundo anhelo de los sirios por la vida y la alegría tras largos años de sufrimiento, las celebraciones navideñas continúan en diversas regiones de Siria, llevando mensajes de esperanza que trascienden divisiones y heridas.

Estos ambientes festivos coincidieron con la derogación oficial de la Ley César, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Siria, lo que impulsa al país hacia una etapa de reconstrucción de su economía y de aseguramiento de los requisitos básicos para una vida digna de sus ciudadanos.

Entre los eventos navideños más destacados de esta semana estuvo la organización de un carnaval de Navidad por parte del Grupo Scout Olivo Romano Melquita en la Ciudad Vieja de Damasco.

Una majestuosa procesión recorrió las antiguas calles con la participación de cientos de personas, acompañadas de figuras navideñas artesanales, vehículos decorados, presentaciones de bandas de música de viento y la exhibición tanto de banderas eclesiales como nacionales.

El archimandrita Michel Deirani dijo a ACI Mena —agencia en árabe de EWTN News—, que el objetivo de estas iniciativas es “sembrar alegría en los corazones de los niños y ayudarlos a vivir en paz, superando los efectos de las guerras y las convulsiones que han pesado sobre el mundo”.

El Patriarca Juan X visita la Iglesia de Mar Elias en Doueilaa, Damasco. Crédito: Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía y Todo el Oriente.

Las celebraciones no se limitaron a la capital. La aldea de Qinniyeh, en la zona rural de Idlib, fue testigo por primera vez en 14 años del encendido de su árbol de Navidad y del belén. Asimismo, en Tartús se inauguró un mercado navideño mediante una iniciativa no eclesial.

En el mismo contexto, el Coro Joy, con sus distintos grupos de edad, continuó presentando sus habituales veladas de himnos en Damasco y Yabroud, dejando una impresión positiva entre los asistentes, entre ellos el jefe interino de la delegación de la Unión Europea en Siria, Michael Ohnmacht, quien comentó que el coro es “fiel a su nombre” y logró encarnar la verdadera imagen de Siria.

Pese al amplio reconocimiento a las mayores medidas de seguridad que acompañaron las celebraciones, se registraron incidentes preocupantes, como la quema de un árbol de Navidad en el barrio Al-Adawiya de Homs y otro intento de incendio en Al-Qusayr, además del robo de una estatua de bronce de San Pablo en Bab Kisan.

También surgió polémica por una publicación en redes sociales de Wael Hamza, director general de la Organización General Siria del Libro, quien pidió en Facebook no ser felicitado por las fiestas, una postura inusual para un funcionario gubernamental.

En la antesala de la Navidad, la Iglesia no olvidó a sus mártires. Juan X Yazigi, Patriarca greco-ortodoxo de Antioquía y de todo Oriente, visitó la iglesia de Mar Elías, que anteriormente fue blanco de un atentado, para revisar las obras de rehabilitación en curso.

Aunque la Ley César ha sido derogada, Siria sigue sujeta a la supervisión de Estados Unidos en relación con los esfuerzos antiterroristas, la salida de combatientes extranjeros y la protección de las minorías. En este contexto, 134 congresistas republicanos de Estados Unidos firmaron una declaración reafirmando su compromiso de vigilar a la nueva administración siria y subrayando que las violaciones contra los cristianos y otras minorías deben pasar a ser cosa del pasado.

