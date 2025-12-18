El presidente Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para aliviar las regulaciones federales sobre la marihuana en medio del apoyo de la industria del cannabis pero la oposición de algunos grupos católicos y conservadores.

La orden ejecutiva de Trump del 18 de diciembre ordena al fiscal general reclasificar la marihuana de la Lista I a la Lista III, tan pronto como lo permita la ley federal. Este proceso comenzó durante la administración del presidente Joe Biden y continúa durante la administración Trump.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La Lista I, que incluye la marihuana, está reservada para drogas que "no tienen ningún uso médico actualmente aceptado y un alto potencial de abuso", según la Agencia Antidrogas (DEA). La Lista III es una clasificación inferior, destinada a drogas "con un potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica" y un menor potencial de abuso que la Lista I.

Reclasificar la marihuana no elimina la prohibición federal del uso recreativo y medicinal, que seguiría vigente. Sin embargo, reduciría las sanciones penales, abriría la puerta a la investigación médica y, potencialmente, representaría un paso hacia una mayor desregulación y normalización.

En la actualidad, 40 estados tienen programas de marihuana medicinal y 24 legalizan el uso recreativo, a diferencia de la ley federal.

En una conferencia de prensa, Trump afirmó que reclasificar la marihuana ayudará a los pacientes que buscan la droga con fines médicos a "vivir una vida mucho mejor". Añadió que la orden ejecutiva "de ninguna manera sanciona su uso como droga recreativa".

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Los jóvenes estadounidenses corren un riesgo especial, así que, a menos que un médico les recomiende un medicamento por razones médicas, simplemente no lo tomen”, dijo el presidente.

“Al mismo tiempo, los hechos obligan al gobierno federal a reconocer que la marihuana puede ser legítima en términos de aplicaciones médicas cuando se administra con cuidado”, dijo. “En algunos casos, esto puede incluir su uso como sustituto de analgésicos opioides adictivos y potencialmente letales”.

Kelsey Reinhardt, presidenta y directora ejecutiva de CatholicVote, criticó la decisión. El grupo había lanzado una campaña para disuadir al presidente de reprogramar el producto.

“Todos los argumentos impulsados ​​por el lobby del cannabis ahora han sido demostrados como falsos por los datos del mundo real y la ciencia médica”, dijo Reinhardt en una declaración.

“Nos dijeron que la marihuana era segura, no adictiva y que reduciría la delincuencia; nada de eso resultó ser cierto en mi estado natal, Colorado, ni en otros estados que ahora están trabajando para derogarla”, dijo.

“En cambio, estamos viendo mayores tasas de adicción, picos de visitas a urgencias, conducción bajo los efectos del alcohol, riesgos cardíacos, daños a la salud mental y daños duraderos a los jóvenes”, indicó Reinhardt.

Reinhardt calificó la orden ejecutiva de "decepcionante" y afirmó que "repite los mismos errores imprudentes que cometimos con las grandes tabacaleras y prioriza la ideología sobre la salud pública". Aseguró que CatholicVote colaborará con las agencias federales para "minimizar los daños" e instó al Congreso a tomar medidas para revertir la orden ejecutiva.

El Catecismo de la Iglesia Católica no menciona directamente la marihuana, pero enseña que “el consumo de drogas causa daños gravísimos a la salud y a la vida humana”. Considera el consumo de drogas un “delito grave”, con excepción de las drogas utilizadas con fines estrictamente terapéuticos.

A pesar de las preocupaciones de algunos católicos, algunos hospitales católicos han investigado la marihuana medicinal. Parte de esta investigación la ha considerado como una alternativa potencialmente menos riesgosa y adictiva que los opioides para el manejo del dolor.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto. El Papa Francisco se opuso a la legalización parcial de las llamadas "drogas blandas", afirmando en 2014 que "el problema del consumo de drogas no se resuelve con drogas".

En junio, el Papa León XIV se refirió a las drogas como "una prisión invisible" y animó a las fuerzas del orden a centrarse en los narcotraficantes en lugar de en los adictos.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA