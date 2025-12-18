El 2025 quedará grabado en la memoria de la Iglesia Católica por acontecimientos profundamente significativos: el fallecimiento del Papa Francisco, la elección de un nuevo Pontífice y una serie de testimonios de fe que resonaron en el mundo entero.

A través de las publicaciones de ACI Prensa y hechos destacados de este año, estos católicos dejaron una huella notable en la vida de los fieles.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

1. Papa Francisco

Papa Francisco. Crédito: Vatican Media

El año comenzó con el fallecimiento del Papa Francisco, quien murió el 21 de abril, un Lunes del Ángel, tras un pontificado marcado por una cercanía pastoral, su defensa de los más pobres y un enfoque misionero, de salir a las periferias existenciales. Su legado de misericordia y diálogo dejó una impronta profunda en la Iglesia universal, y su muerte fue un momento de dolor para millones.

Su último gesto de amor hacia la Iglesia fue el 20 de abril durante la bendición Urbi et Orbi, en el Domingo de Resurrección. Francisco se había asomado desde el balcón de la Logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición, ante la multitud de peregrinos que abarrotaba la plaza vaticana y sus aledaños.

Las más leídas 1 2 3 4 5

2. Papa León XIV

Papa León XIV. Crédito: Daniel Ibáñez - EWTN News

Elegido en mayo de 2025 tras el cónclave convocado por la muerte del Papa Francisco, León XIV inició su pontificado con un marcado énfasis en la comunión eclesial, la continuidad doctrinal y la cercanía pastoral hacia los pobres. En octubre lanzó su exhortación apostólica Dilexi te (“Te he amado”), centrada precisamente en el amor hacia los pobres y la urgencia de poner a los más necesitados en el corazón de la misión de la Iglesia.

A lo largo de 2025, el Santo Padre dejó hitos significativos, como la canonización de santos contemporáneos —entre ellos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati —, su fuerte impulso al Jubileo de la Esperanza y reiterados llamados al ecumenismo, al diálogo y a la paz, especialmente durante su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano.

3. Antonia Salzano

En 2025, Antonia Salzano fue importante para la Iglesia por su testimonio público antes y después de la canonización de su hijo, San Carlo Acutis, y por la cercanía con la que explicó qué significa ser la madre de un santo. Su presencia en entrevistas y encuentros internacionales ayudó a poner rostro humano a la santidad, mostrando que esta nace en la vida cotidiana, en la familia y en una fe vivida con coherencia y sencillez.

Además, ese año su voz tuvo un impacto especial al ofrecer consuelo y esperanza a madres y familias que han perdido a un hijo. Al compartir su experiencia de dolor iluminada por la fe —y al acompañar iniciativas como la película Kit de santidad—, Antonia se convirtió en un referente espiritual que animó a miles de personas, especialmente jóvenes, a redescubrir la Eucaristía, el Rosario y el llamado universal a la santidad.

4. Erika Kirk

Erika Kirk fue una figura relevante por el testimonio público de fe y perdón que ofreció tras el asesinato de su esposo, el líder cristiano conservador Charlie Kirk. En medio del dolor, sorprendió al perdonar públicamente al asesino durante el multitudinario funeral, convirtiendo un acto de violencia en un mensaje evangélico que impactó a millones y mostró que el cristianismo no responde al odio con odio, sino con amor.

Ese mismo año, además, asumió la dirección ejecutiva de Turning Point USA, continuando el legado de su esposo desde una dimensión más profunda que la política.

5. Cardenal Pierbattista Pizzaballa

El Cardenal Pizzaballa fue una de las voces más claras y creíbles de la Iglesia ante el drama de la guerra en Tierra Santa. Como Patriarca Latino de Jerusalén, dio testimonio del sufrimiento de cristianos y civiles en Gaza e Israel, denunciando la violencia, y recordando que Cristo está presente “crucificado en los heridos”. Sus mensajes a jóvenes, fieles y líderes internacionales lo consolidaron como un referente moral que llamó insistentemente a la paz, la reconciliación y el respeto de la dignidad humana.

Este año, su liderazgo pastoral también se expresó en gestos concretos: la visita a comunidades en guerra, la celebración de la fiesta de Nuestra Señora Reina de Palestina, el acompañamiento a los cristianos perseguidos y su viaje a Estados Unidos para sensibilizar y recaudar ayuda para Tierra Santa.

6. Mons. Mark Seitz

El Obispo de El Paso, Texas, Mons. Mark J. Seitz, se consolidó como una de las voces más firmes de la Iglesia en Estados Unidos en defensa de los migrantes. Desde una diócesis situada en plena frontera con México, afirmó con claridad que la inmigración es ante todo un “asunto del Evangelio” y no solo un debate político. Su respaldo a iniciativas legislativas bipartidistas, como la Ley de Dignidad, y su crítica a políticas migratorias que consideró “contrarias a la ley moral”, reflejaron una pastoral centrada en la dignidad humana, la opción preferencial por los pobres y la formación de las conciencias.

Además, su liderazgo trascendió el ámbito nacional: llevó al Papa León XIV los testimonios y cartas de familias migrantes que viven con miedo a la deportación, un gesto que conmovió visiblemente al Pontífice. También impulsó el “Compromiso Cabrini” durante la Semana Nacional de la Migración y recibió, junto con su diócesis, el Premio de la Paz 2025 de Pax Christi International.

7. Riccardo Muti

El renombrado director de orquesta italiano fue reconocido en el Vaticano por su trayectoria y recibió el Premio Ratzinger 2025 en una ceremonia presidida por el Papa León XIV, resaltando el valor de la música como camino hacia la belleza y la verdad, y su contribución cultural dentro de un marco espiritual.

8. Pablo Garna

El influencer y creador de contenido español Pablo Garna, con más de 650.000 seguidores en Instagram, fue uno de los fenómenos católicos más comentados de 2025 tras anunciar un giro radical: dejar temporalmente las redes sociales para ingresar al seminario y discernir su vocación sacerdotal.

Después de años compartiendo experiencias personales, reflexiones y su fe en sus plataformas digitales, Garna expresó que sentía un profundo llamado de Dios a una vida de oración, silencio y servicio.

9. Michael Iskander

El actor estadounidense-egipcio Michael Iskander, conocido por interpretar al rey David en la serie House of David de Prime Video, protagonizó uno de los testimonios de fe más inspiradores del año al convertirse al catolicismo en 2025. Aunque fue criado dentro de la Iglesia copto ortodoxa, Iskander compartió que su conversión fue un “llamado de Dios” que sintió profundamente tras una experiencia interior durante una visita a la Catedral de San Patricio en Manhattan.

10. Jonatan Medina Espinal

El joven peruano Jonatan Medina Espinal se destacó en 2025 como influencer católico y autor tras dar testimonio de su conversión desde una educación protestante a la Iglesia Católica. Hijo de pastores evangélicos, Medina emprendió un recorrido espiritual que lo llevó a descubrir en la Iglesia Católica un camino de unidad doctrinal e histórica, plasmado en su libro Hacia la Barca de Pedro: Mi viaje del protestantismo a la Iglesia Católica.



