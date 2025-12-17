Los recientes intentos de sabotaje contra iglesias católicas, las amenazas a instituciones educativas católicas y el actual contexto político del país hacen que la próxima Navidad sea un tiempo de preocupación para los católicos en Bangladesh, país de mayoría musulmana.

“Hay un sentimiento de miedo entre nosotros y, por ello, todos nuestros párrocos han sido advertidos”, declaró a CNA —agencia en inglés de EWTN News— el Obispo Sebastian Tudu, de la Diócesis de Dinajpur.

El prelado explicó que en las últimas semanas se han registrado explosiones de bombas artesanales dirigidas contra iglesias e instituciones administradas por la Iglesia en Daca, así como amenazas a centros educativos católicos mediante cartas. “Es natural estar preocupados”, señaló.

Sin embargo, destacó que las fuerzas del orden locales han estado activas mucho antes que en otros años y están investigando diversas instituciones eclesiales.

“Ya hemos tenido una reunión con las fuerzas del orden aquí sobre la seguridad para Navidad y están trabajando en ello. Aun así, estamos en estado de alarma y hemos instruido a todos los párrocos a no realizar programas navideños hasta altas horas de la noche”, afirmó Tudu.

A pesar de los temores por la inminente Navidad, la Asociación Cristiana de Bangladesh celebra un programa prenavideño el 15 de diciembre de 2025, como cada año. Crédito: Stephan Uttom Rozario

Los cristianos representan menos del 1 % de los 180 millones de habitantes de esta nación del sur de Asia de mayoría musulmana.

El 7 de noviembre, dos bombas artesanales fueron arrojadas contra la Catedral de Santa María en Daca, una de las cuales no llegó a explotar. Al día siguiente se celebró allí el jubileo, con la asistencia de 600 personas de todo el país. Unas horas después, una bomba explotó en la entrada de la Escuela y Colegio Secundario Superior San José, a pocos kilómetros de la catedral.

Exactamente un mes antes, el 8 de octubre, una bomba similar explotó en la entrada de la iglesia del Santo Rosario, en una zona de Daca con predominio cristiano.

El 2 de diciembre, una carta escrita en bengalí y firmada en nombre de Tawhidee Muslim Janata (“pueblo musulmán fiel”) fue enviada a dos de los colegios más prestigiosos de Bangladesh: Notre Dame College, dirigido por los Padres de la Santa Cruz, y Holy Cross College, administrado por las Hermanas de la Santa Cruz, amenazándolos por presuntas conversiones.

Raju Biswas, de 37 años, que trabaja en una fábrica en Daca, suele viajar cada 23 de diciembre a su aldea en el distrito sureño de Satkhira para celebrar la Navidad con su familia, y planea hacerlo también este año.

“Como tengo hijos, esposa y padres en casa, iré al pueblo para celebrar la Navidad con ellos. Sin embargo, esta vez hay pánico; la situación política del país no es buena y hubo un incidente de lanzamiento de bombas frente a la iglesia”, dijo Biswas a CNA.

Señaló que el gobierno debería reforzar la seguridad en todas las iglesias durante al menos cuatro días, desde dos días antes de Navidad hasta el día posterior.

El 15 de diciembre, para analizar las medidas de seguridad de cara a la próxima Navidad, una delegación encabezada por el presidente de la Asociación Cristiana de Bangladesh, Nirmal Rozario, y el párroco de la Catedral de Santa María, el P. Albert Thomas Rozario, de la Arquidiócesis de Daca, se reunió con el asesor de Asuntos Internos del gobierno interino.

“El arzobispo y nosotros no estamos viviendo esta Navidad como algo normal, como en otros años. Estamos más preocupados y asustados esta vez, y hemos planteado las recientes preocupaciones de seguridad al asesor de Asuntos Internos”, declaró el P. Rozario a CNA.

Añadió que las autoridades han tomado muy en serio estas inquietudes y han asegurado que el gobierno adoptará medidas para que los cristianos puedan celebrar la Navidad en un ambiente de paz y alegría.

Ya se han adoptado estrictas medidas de seguridad en la residencia del arzobispo. Se ha ordenado instalar cámaras de circuito cerrado en todas las iglesias, arcos de seguridad en las entradas, detectores de metales y controles manuales.

“En los próximos días habrá más reuniones con la administración policial del país, en las que volveremos a plantear nuestras preocupaciones y a pedir al gobierno garantías de seguridad”, concluyó el P. Rozario.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



