Los obispos españoles destacan la “necesidad de matrimonios santos” en el mundo actual en su mensaje con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia que se celebra el próximo 28 de diciembre bajo el lema “Matrimonio, vocación de santidad”.

En su reflexión sobre “el gran don de la vocación matrimonial”, los obispos de la subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE), destacan que, en el discernimiento vocacional, más que de una elección individual se trata de “la acogida y la escucha del plan de Dios”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En ese encuentro, añaden, “solo seremos felices en la respuesta positiva” a ese plan, que además, nos sitúa “en plena comunión con nuestros hermanos”.

“El hombre, creado a imagen y semejanza del Dios Trinidad, que es comunión de amor, sólo puede encontrar su plenitud cuando vive en la clave del amor que se entrega”, aseguran.

El matrimonio no es una llamada “abstracta”

En relación con la llamada especial al matrimonio, los prelados destacan que “no se percibe habitualmente como una decisión previa y abstracta”, en la que se encuentra primero la vocación y luego la persona, “sino que nace precisamente del encuentro con alguien concreto”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“La vocación matrimonial no se separa de la experiencia humana del amor, sino que la eleva, la purifica y la plenifica con la gracia de Dios”, de tal manera que puede convertirse en “un lugar de llamada y de misión: el espacio donde Dios invita a los esposos a ser signo visible de su propio amor fiel y creador”.

El matrimonio es también, resaltan los obispos, “germen de la sociedad”, pues la hace crecer con su apertura a la vida. “Sin unos esposos abiertos a un amor fecundo, la vocación pierde uno de sus sentidos fundamentales: ser prósperos”.

Esto sucede, añaden, aún en los casos de situaciones de infertilidad, pues “es la fecundidad lo que les da sentido y los realizará”.

Una vocación de santidad

Los prelados inciden además en que “es un error desvincular la santidad del matrimonio”, más aún en el mundo actual donde “se encuentra desprestigiado, en decadencia, por el egoísmo, la falta de compromiso, la individualidad imperante, la exacerbación del yo y las dificultades económicas y materiales”.

Frente a ello, “se pone más de relieve la necesidad de matrimonios santos que, con su testimonio audaz e incansable, sean testigos firmes de Cristo en esta santa vocación”, subrayan los prelados.

“Necesitamos familias que, como Iglesia doméstica, sean testigos vivos del amor de Cristo por su esposa, la Iglesia, manifestando con su vida cotidiana la gracia que las capacita para responder a la llamada de Dios y reflejar su amor único y entregado”, expresan los obispos españoles, antes de realizar una última invitación a redescubrir la vocación matrimonial.