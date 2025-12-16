La batalla legal de 14 años contra los mandatos federales de anticonceptivos continuará, ya que las Hermanitas de los Pobres y el gobierno federal de Estados Unidos buscan restituir las exenciones morales y religiosas que se establecieron en 2017.

Las Hermanitas de los Pobres ya han ganado en dos ocasiones casos de libertad religiosa sobre este tema ante la Corte Suprema. El alto tribunal dictaminó en 2016 que el gobierno federal debe proteger las libertades religiosas de quienes se oponen a los anticonceptivos y, en 2020, falló que el gobierno federal tenía la autoridad legal para adoptar las amplias exenciones establecidas en 2017.

Esas exenciones cubrían plenamente a los empleadores que tuvieran objeciones religiosas o morales a proveer los anticonceptivos, algunos de los cuales pueden ser abortivos. Bajo esas normas, dichos empleadores no estaban obligados a incluir ninguna cobertura anticonceptiva en sus planes de seguro para empleados.

A pesar de las victorias anteriores en la Corte Suprema, un tribunal federal en agosto de 2025 anuló las exenciones de 2017, argumentando que la Corte Suprema aún no se había pronunciado sobre ciertos aspectos.

Debido a que la Corte Suprema dejó abiertas algunas cuestiones, los fiscales generales de dos estados que desaprueban las exenciones —Pensilvania y Nueva Jersey— continuaron su batalla legal por otros motivos. Esos argumentos jurídicos alegan que la adopción de las normas no cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA), sobre la cual la Corte Suprema no se había pronunciado.

En el fallo de agosto, la jueza Wendy Beetlestone determinó que las normas no cumplían con la APA y sostuvo, en cambio, que las normas son arbitrarias y caprichosas.

“Las acciones de las agencias al promulgar la norma fueron arbitrarias y caprichosas, en el sentido de que no lograron ‘articular una explicación satisfactoria de [sus] acciones, incluida una ‘conexión racional entre los hechos comprobados y las decisiones tomadas’”, escribió Beetlestone en su opinión.

Las Hermanitas de los Pobres están representadas por el Becket Fund for Religious Liberty, cuyos abogados afirman que el tribunal de apelaciones debería revocar esa decisión y poner fin a la disputa legal.

“La cruzada legal de 14 años contra las Hermanitas ha sido innecesaria, grotesca y contraria al espíritu estadounidense”, dijo en un comunicado Mark Rienzi, presidente de Becket y abogado principal de las religiosas.

“Los estados no tienen ningún derecho a intentar privar a las Hermanitas de sus derechos civiles federales. El Tercer Circuito debería arrojar la demanda de los estados al basurero de la historia y mantener la protección que las Hermanitas ya ganaron en la Corte Suprema… dos veces”, afirmó.

En la apelación, los abogados citan el precedente legal de los casos de 2016 y 2020, que exigieron exenciones religiosas y validaron las normas. Advierten que la sentencia de agosto de 2025 podría crear un “conflicto constitucional” porque el mandato original no puede ser legalmente reimpuesto.

“Los estados apelados sostienen que los gobiernos estatales, de algún modo, tienen interés en obligar al gobierno federal a forzar a los objetores religiosos a cumplir con el mandato federal de anticonceptivos, aun cuando el propio gobierno federal no tiene por qué tener ningún mandato de anticonceptivos en absoluto, y aun cuando los propios estados han decidido no imponer tales mandatos por su cuenta”, señala la demanda.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.