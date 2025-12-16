United Airlines llegó a un acuerdo con un auxiliar de vuelo que alegó que la aerolínea lo despidió por respaldar las enseñanzas católicas sobre el matrimonio y la identidad de género.

El ex empleado, Ruben Sanchez, de Anchorage, Alaska (Estados Unidos), alegó que United Airlines investigó su historial en las redes sociales después de que alguien denunciara una conversación privada que había tenido durante un vuelo con alguien de la tripulación.

“Sanchez y su colega hablaron sobre sus condiciones de trabajo y la vida cotidiana. Como ambos eran católicos, su conversación derivó hacia la teología católica y luego, con las actividades del ‘Mes del Orgullo’ de United programadas para comenzar el 1 de junio, hacia las enseñanzas católicas sobre el matrimonio y la sexualidad”, afirma la demanda de Sanchez.

La Iglesia Católica hace una distinción entre la orientación homosexual y la actividad homosexual. La atracción hacia el mismo sexo en sí misma no se considera moralmente mala, y los homosexuales “deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2358), evitando toda discriminación injusta. La Iglesia enseña que el designio de Dios para la sexualidad está entrelazado con el matrimonio y la vida familiar y se caracteriza por la alianza matrimonial exclusiva e indisoluble.

La demanda señala que un informe de un pasajero llevó a United Airlines a revisar las publicaciones de la cuenta de X de Sanchez, algunas de más de una década de antigüedad. Él afirmó que la aerolínea cuestionó 35 de las más de 140.000 publicaciones en la plataforma de redes sociales antes de despedirlo.

Sanchez presentó una demanda por despido improcedente contra United Airlines y contra el sindicato al que pertenecía —la Association of Flight Attendants (Asociación de Auxiliares de Vuelo)— por negarse a representarlo.

Sanchez recibió asistencia legal de la red social X, que ayudó a negociar el acuerdo.

“Nos complace que X haya podido ayudar a Ruben Sanchez a resolver amistosamente su disputa con United Airlines y la Association of Flight Attendants”, publicó en X el Equipo Global de Asuntos Gubernamentales de X.

“X mantiene firmemente su compromiso de defender la libertad de expresión en su plataforma”, añadió la publicación.

La mayoría de los detalles sobre el acuerdo no se han hecho públicos, salvo que ambas partes pagarán sus propios costos y honorarios de abogados y que la demanda no puede volver a presentarse.

CNA —agencia en inglés de EWTN News— se puso en contacto con X y con United Airlines para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.

United Airlines ha sido acusada de discriminar a empleados cristianos en otros casos.

La compañía está lidiando con otra demanda presentada por otras dos ex empleadas —Lacey Smith y Marli Brown— que acusan a la aerolínea de despedirlas por criticar el apoyo de la empresa a la Equality Act (Ley de Igualdad), basadas en sus convicciones religiosas.

La Equality Act, que no ha sido promulgada como ley, añadiría la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas en las leyes federales de derechos civiles. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos se opone a esta propuesta de ley, advirtiendo que pondría en peligro la libertad religiosa y obligaría a los hospitales católicos a “realizar y promover ‘transiciones’ de género que alteran la vida”.

Smith y Brown están representadas por First Liberty Institute. Un tribunal federal de distrito falló a favor de la aerolínea, y el caso está siendo considerado por un tribunal de apelaciones, que tuvo argumentos orales en agosto.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.