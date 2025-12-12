El Papa León XIV nombró hoy a Mons. Luciano Maza Huamán como nuevo Arzobispo de Piura y Tumbes (Perú), según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que también anunció el nombramiento de Mons. Juan Carlos Asqui Pilco como Obispo Prelado de Chuquibamba.

La Arquidiócesis de Piura se encontraba en sede vacante desde el 2 de abril de 2024, y durante este periodo fue guiada por su administrador apostólico, Mons. Guillermo Elías.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En Piura, la noticia fue recibida con alegría durante la festividad de la Virgen de Guadalupe. El Arzobispado expresó: “Elevamos nuestras oraciones para que el Señor y nuestra Madre Santísima lo acompañen y fortalezcan en esta nueva misión pastoral”.

Mons. Luciano Maza Huamán, nuevo Arzobispo de Piura y Tumbes

Mons. Maza Huamán, nacido el 4 de junio de 1957 en Castilla (Piura), cursó estudios de Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1987.

A lo largo de su ministerio, ha desempeñado diversos servicios pastorales y de gobierno en la arquidiócesis. Fue vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús y más tarde párroco de San Silvestre. Posteriormente integró el equipo del Seminario Arquidiocesano San Juan María Vianney como formador, director espiritual y profesor durante diez años, experiencia que marcó su cercanía al acompañamiento vocacional.

Las más leídas 1 2 3 4 5

También ejerció como canciller de la arquidiócesis y acompañó espiritualmente al Instituto Secular Presencia del Evangelio y al Movimiento Juan XXIII. En los últimos años ha sido miembro del Colegio de Consultores, del Consejo Presbiteral y de la Vicaría de la Familia. Hasta su nombramiento, se desempeñaba como vicario general. Su preparación incluye diplomas en Teología Pastoral, Psicología y Espiritualidad.

Mons. Juan Carlos Asqui Pilco, nuevo Obispo Prelado de Chuquibamba

La Oficina de Prensa de la Santa Sede también anunció que Mons. Juan Carlos Asqui Pilco, hasta ahora obispo auxiliar de Tacna y Moquegua, asumirá la conducción de la Prelatura Territorial de Chuquibamba, donde venía sirviendo como administrador apostólico.

Mons. Asqui nació el 7 de diciembre de 1972 en Tacna. Cursó Filosofía en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote en Colombia y obtuvo la licenciatura en Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII en Lima. Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 2000.

Su trayectoria abarca un extenso servicio pastoral en parroquias de Ilo, Tacna y Moquegua, así como responsabilidades administrativas como ecónomo diocesano y del seminario. También acompañó a numerosos movimientos eclesiales y fue vicario episcopal para la Pastoral y para la implementación del Plan de Renovación y Evangelización. En 2019 fue nombrado rector del Seminario San José de Tacna. En 2022 recibió la consagración episcopal como auxiliar de Tacna y Moquegua.