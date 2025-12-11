El Opus Dei reconoció que un sacerdote de la Prelatura en España fue apartado de su ministerio por abusar de un menor en Pamplona en la década de 1990 pero niega haber encubierto el caso como sugiere el diario El País en una información publicada este jueves 11 de diciembre.

En un comunicado, la institución fundada por San Josemaría Escrivá de Balaguer negó “que haya habido cualquier tipo de encubrimiento, como se puede desprender de las informaciones publicadas por el periódico El País, a pesar de las aclaraciones que ya se dieron.”

Además, reiteró su petición de perdón y su “profundo pesar por el sufrimiento que estas situaciones han provocado”, así como su “cercanía con todas las personas afectadas”.

“Lamentamos que se hayan dado hechos de este tipo y reiteramos nuestra disposición a ofrecer acompañamiento y a colaborar en todo lo que pueda contribuir a su proceso de sanación”, señaló el comunicado.

La Prelatura afirmó que, en el artículo del periódico español, “se menciona información nueva para nosotros” ya que en las actas de la investigación efectuada por la Prelatura "sólo se menciona la acusación de 1998, pues no había noticia de ninguna otra”.

A partir de los nuevos datos aportados por el El País, el Opus Dei anunció que va a estudiar cómo proceder partir de esa información.

"Según la documentación disponible, las autoridades de la Prelatura tuvieron conocimiento del caso ocurrido en Pamplona en 1998 y se realizó un procedimiento de acuerdo con los hechos recogidos y las normas canónicas vigentes entonces”, aseguró el comunicado.

Así, en enero de 1999, continuó la declaración institucional, “se le prohibió al sacerdote ejercer la actividad ministerial con jóvenes”.

Además, el comunicado especificó que “en las actas de la investigación se expresa la petición de la familia de mantener la reserva del caso y que se estuvo a su disposición para todo lo que requiriesen”.

Otro caso en San Sebastián

El Opus Dei también detalló que, en mayo de 2024 y a raíz de otra información de El País sobre otro supuesto caso de abuso a un menor cometido por el mismo presbítero en San Sebastián en la década de 1980, "se realizó una investigación desde junio a noviembre, confirmando, por un lado, que las acusaciones eran verosímiles, y por otro lado, que las autoridades de la Prelatura no habían tenido anteriormente constancia de los hechos”.

Esta sería la razón por la que "ni el sacerdote dejó sus encargos ni se trasladó por este motivo”, subrayó la Prelatura, que añade que "por el momento, la persona que lo acusa ha preferido no presentar su testimonio para la apertura de un proceso canónico”.

Una mujer denunció al mismo sacerdote

Además del caso reconocido por el Opus Dei, fechado en 1998, por el que fue apartado de la pastoral infantil y juvenil, la organización admitió que “este sacerdote se encuentra actualmente también sancionado por la Prelatura por un caso referido a una mujer adulta” por el que “se le prohibió ejercer el ministerio sacerdotal, salvo en su domicilio”.

La Prelatura agregó que “ha ido informando oportunamente a los Dicasterios de la Santa Sede correspondientes de todas las investigaciones y actuaciones que se han llevado a cabo, y lo seguirá haciendo”.

En el comunicado, el Opus Dei recordó que en España cuenta con una oficina de protección de menores e invitó a cualquier persona que tenga información relevante sobre cualquier caso a ponerse en contacto.