El actor estadounidense Chris Pratt, conocido principalmente por sus papeles en “Guardianes de la Galaxia” y “Jurassic World”, está filmando actualmente un documental sobre la Necrópolis Vaticana, que se encuentra bajo la Ciudad del Vaticano y contiene tumbas que datan del siglo I al IV d. C., a profundidades que varían entre los 5 y los 12 metros bajo la Basílica de San Pedro.

La película, que está siendo producida por Vatican Media, la Fábrica de San Pedro y AF Films, se estrenará en 2026 con motivo del 400 aniversario de la inauguración y dedicación de la basílica.

Pratt guiará a los espectadores en un recorrido para descubrir la tumba de San Pedro a través de historias de fe, historia y arqueología.

“Es un honor extraordinario colaborar con el Papa León y el Vaticano en este proyecto. La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana y estoy profundamente agradecido por la confianza y el acceso que se me han concedido para ayudar a llevar su legado a la pantalla”, dijo Pratt a Vatican News.

Aunque Pratt no es católico, él y su esposa, Katherine Schwarzenegger, católica practicante, asisten regularmente a Misa y están criando a sus hijos en la fe católica. Pratt habla abiertamente de su fe y de la importancia que otorga a orar diariamente. También ha colaborado en múltiples ocasiones con Hallow, una aplicación católica de oración y meditación, y ha participado en sus desafíos de oración de Cuaresma, Adviento y oraciones diarias.

A través de pruebas históricas y descubrimientos arqueológicos, los espectadores de la nueva película están invitados a descubrir el lugar de entierro de San Pedro en la Necrópolis Vaticana, que fue anunciado oficialmente por el Papa Pío XII en 1950.

En 1939, el Papa Pío XII hizo que los obreros comenzaran excavaciones bajo la basílica con el fin de tratar de encontrar el lugar de entierro del apóstol. En 1950, el Papa anunció oficialmente que se había encontrado la ubicación de la tumba, junto con fragmentos óseos que probablemente pertenecían al santo. En 1968, el Papa Pablo VI anunció que los fragmentos óseos encontrados eran efectivamente los de San Pedro.

Los huesos de San Pedro se exhibieron públicamente por primera vez en 2013 por el Papa Francisco. El entonces Pontífice sostuvo las reliquias durante una Misa en la Plaza de San Pedro, que marcó el final del Año de la Fe de la Iglesia.

