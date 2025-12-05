Diego López Marina

Por Diego López Marina

5 de diciembre de 2025
03:31 p. m.

Dic. 5, 2025
03:31 p. m.

La Diócesis de Huacho, en la costa central del Perú, informó que fue recuperada la custodia del Santísimo que había sido robada el pasado 5 de noviembre de la Catedral local.

En un comunicado firmado el 2 de diciembre, la Iglesia expresó su “alegría por la recuperación de la Custodia del Santísimo” y elevó su gratitud a Dios, “fuente de toda esperanza y misericordia”.

Según informó el Obispado, la pieza litúrgica volverá a ser expuesta con la Eucaristía en la Capilla del Santísimo “para que todos los que visitan este lugar santo puedan adorar y orar ante la presencia real de Jesús Eucaristía, que siempre nos espera para consolarnos y escucharnos”.

La diócesis destacó el trabajo de la Policía Nacional, expresando su “sincero agradecimiento” a los agentes que, “con esfuerzos diversos, operativos y diligencias constantes han hecho posible la recuperación de esta custodia”. “Sin su servicio y colaboración, este logro no hubiera sido posible”, subraya el comunicado.

El Obispado también agradeció a los fieles que acompañaron con oración y espíritu de reparación. “Sus plegarias han dado fruto: hoy celebramos juntos este motivo de esperanza y alegría”, señala el texto, invitando a mantener “vivo este espíritu de oración y de profunda veneración ante el Santísimo Sacramento”.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a fortalecer la comunión de la Iglesia: “Que esta experiencia que hemos vivido en la diócesis nos anime a plantear la unidad en la fe, una unidad que se compromete con el cuidado del bien más sagrado que tenemos como Iglesia”.

Diego López Marina
Diego López Marina
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.