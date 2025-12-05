La Diócesis de Huacho, en la costa central del Perú, informó que fue recuperada la custodia del Santísimo que había sido robada el pasado 5 de noviembre de la Catedral local.

En un comunicado firmado el 2 de diciembre, la Iglesia expresó su “alegría por la recuperación de la Custodia del Santísimo” y elevó su gratitud a Dios, “fuente de toda esperanza y misericordia”.

Según informó el Obispado, la pieza litúrgica volverá a ser expuesta con la Eucaristía en la Capilla del Santísimo “para que todos los que visitan este lugar santo puedan adorar y orar ante la presencia real de Jesús Eucaristía, que siempre nos espera para consolarnos y escucharnos”.

La diócesis destacó el trabajo de la Policía Nacional, expresando su “sincero agradecimiento” a los agentes que, “con esfuerzos diversos, operativos y diligencias constantes han hecho posible la recuperación de esta custodia”. “Sin su servicio y colaboración, este logro no hubiera sido posible”, subraya el comunicado.

El Obispado también agradeció a los fieles que acompañaron con oración y espíritu de reparación. “Sus plegarias han dado fruto: hoy celebramos juntos este motivo de esperanza y alegría”, señala el texto, invitando a mantener “vivo este espíritu de oración y de profunda veneración ante el Santísimo Sacramento”.

Finalmente, el comunicado hace un llamado a fortalecer la comunión de la Iglesia: “Que esta experiencia que hemos vivido en la diócesis nos anime a plantear la unidad en la fe, una unidad que se compromete con el cuidado del bien más sagrado que tenemos como Iglesia”.

