La Catedral de Notre Dame de París anunció que, a partir de este 5 de diciembre, la Corona de Espinas, una de las reliquias más veneradas de la Pasión de Cristo, será presentada en ostensión todos los viernes de 3:00 a 6:30 p.m.

Hasta ahora, esta reliquia solo podía venerarse el primer viernes de cada mes, entre las 3:00 y las 5.00 p.m.

El sitio web de Notre Dame recuerda que, durante más de dieciséis siglos, las reliquias de la Pasión —entre ellas la Corona de Espinas, un fragmento del Madero de la Cruz y un Clavo de la Pasión— han sido objeto de profunda veneración.

Estas reliquias, conservadas actualmente en el relicario de la capilla axial de Notre Dame, invitan a los creyentes a contemplar el misterio Pascual.

Una reliquia con una historia milenaria

Los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Juan narran cómo, en la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, los soldados romanos se burlaron de Cristo colocándole una corona de espinas antes de llevarlo al Calvario.

Según la tradición, estas espinas fueron redescubiertas en el siglo IV por Santa Elena, madre del emperador Constantino, y veneradas inicialmente en Jerusalén antes de ser trasladadas a Constantinopla en el siglo X.

En 1238, el rey San Luis de Francia adquirió la Corona de Espinas del emperador latino de Oriente. La reliquia llegó a París el 19 de agosto de 1239, donde fue recibida con una solemne procesión hacia Notre Dame. Para custodiarla, el monarca mandó construir la célebre Sainte-Chapelle, considerada una obra maestra del arte gótico.

A pesar de la destrucción de los relicarios durante la Revolución Francesa, la Corona y las demás reliquias de la Pasión fueron salvadas. Napoleón I las entregó posteriormente al arzobispo de París, y desde 1806 permanecen bajo resguardo en el tesoro de la catedral.

Cómo es la Corona de Espinas que guarda Notre Dame

La reliquia, según información oficial, consiste en un anillo de juncos trenzados, unidos por hilos de oro y con un diámetro de 21 centímetros. Originalmente incluía espinas, que fueron distribuidas a lo largo de los siglos por emperadores bizantinos y reyes de Francia. Desde 1896, la Corona se conserva en un tubo de cristal y oro, protegido por un marco calado que representa una rama de árbol.

Para su veneración, se utiliza un relicario neogótico encargado por el Cabildo de Notre Dame y concluido en 1896.

La pieza muestra la reliquia enmarcada en una corona de cristal de roca, sostenida por nueve quimeras y rodeada de filigranas, flores de lis y piedras preciosas. En los laterales, Santa Elena sostiene la cruz y San Luis porta la corona, mientras que los doce apóstoles se distribuyen en nichos bajo elegantes baldaquinos.

Nuevas oportunidades para la oración y la contemplación

Con la ampliación del calendario, los fieles podrán venerar la Corona de Espinas:

Primer viernes de cada mes , de 3:00 a 5:00 p.m.

Todos los viernes, de 3:00 a 6:30 p.m., desde el 5 de diciembre de 2025



