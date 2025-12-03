Luego de que las religiosas vicentinas en El Salvador anunciaran que dejarían la dirección del Hogar del Niño San Vicente de Paúl, donde cuidaban a niños vulnerables, se confirmó que la congregación Hermanas de Nazaret asumirá la atención del lugar.

En agosto de este año, la Compañía de las Hijas de la Caridad (vicentinas) informó que iba a cesar los servicios en el Hogar del Niño San Vicente de Paúl, ubicado en San Salvador, la capital del país, debido a la “disminución de vocaciones”. Las hermanas llegaron a este lugar en 1877, y desde 1974 asumieron su dirección y administración total.

El hogar atiende a menores de entre cero y doce años que ingresan por diversos motivos, como orfandad, abandono, maltrato físico, negligencia de los padres, mendicidad, conflictos familiares y abuso sexual.

Aunque dirigido por religiosas, este hogar está bajo la protección del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), organismo gubernamental encargado de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en el país.

Tras el anuncio de la salida de las vicentinas, autoridades eclesiales y civiles acordaron que otra congregación continuara la labor. Finalmente, las Hermanas de Nazaret aceptaron asumir la dirección de la institución, que actualmente atiende a alrededor de 270 niños y jóvenes.

Firma del convenio

El 1 de diciembre se firmó un convenio entre las instituciones involucradas para oficializar la transición. Durante la ceremonia, la Hermana Genoveva Henríquez, superiora general, afirmó que este convenio “representa una alianza fundada en la responsabilidad, la fe y la convicción de que cada niño merece un entorno seguro, digno y humano”.

La religiosa aseguró que atenderán áreas como la formación pedagógica, la enseñanza de valores, el fortalecimiento de habilidades personales y el apoyo emocional.

Asimismo, se comprometió a “brindar formación religiosa, preparación para recibir los sacramentos y espacios de vivencia espiritual que permitan a los niños y niñas adolescentes experimentar el amor de Dios de manera libre, cercana y respetuosa”.

Por su parte, Linda Amaya, directora ejecutiva de CONAPINA, explicó que fue el gobierno quien buscó a las autoridades de la Iglesia Católica para continuar colaborando en la atención de los menores, una labor “que no solamente corresponde al Estado, sino también a todos los que formamos parte de esta sociedad”.

Destacó que se busca que los menores no solamente se formen en un tema educativo, sino que “también es importante una formación en valores, una formación espiritual”.

Agregó que incluso para quienes no son creyentes, “tenemos el modelo de María, modelo a seguir como mujer, la santidad moderna que esperamos que nuestros niños poco a poco vayan aprendiendo. Hay fe, hay esperanza”.

Durante la firma también estuvo presente el Nuncio Apostólico en El Salvador, Mons. Luigi Roberto Cona, quien destacó que la experiencia de las hermanas será fundamental para “proporcionar un servicio bueno, de calidad y de altura, así como lo merecen nuestros niños y adolescentes”.