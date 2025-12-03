La Arquidiócesis de Detroit (en Estados Unidos) recibirá al Cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, en una visita pastoral del 4 al 7 de diciembre.

En una entrevista con CNA —agencia en inglés de EWTN News—, el P. Adam Nowak, vicecanciller de la arquidiócesis, explicó que el patriarca fue invitado tras dialogar con cristianos árabes locales.

“Los objetivos de este evento son espirituales y buscan expresar nuestra cercanía con nuestros hermanos cristianos que sufren en Tierra Santa”, señaló el P. Nowak.

El 5 de diciembre, el Cardenal Pizzaballa ofrecerá un discurso durante una cena organizada por el Arzobispo de Detroit, Mons. Edward Weisenburger, con el fin de recaudar fondos para el Patriarcado Latino de Jerusalén y sus obras de caridad. El patriarcado tiene jurisdicción sobre católicos latinos y melquitas en Chipre, Israel, Jordania y Palestina.

El P. Nowak indicó que Mons. Weisenburger espera que, como fruto de esta visita pastoral, las personas puedan “comprender de manera más personal, escuchando los relatos y la experiencia del patriarca, cómo es la situación allí ahora: las dificultades que enfrentan, pero también la esperanza que mantienen”.

El sureste de Michigan es hogar de vibrantes comunidades católicas de Medio Oriente, entre ellas caldeos, maronitas y melquitas. El Cardenal Pizzaballa se reunirá con los fieles y participará en diversos eventos centrados en la oración, la solidaridad y los esfuerzos de ayuda.

Al anunciar la campaña de recaudación de fondos, el arzobispo alabó a los cristianos de Tierra Santa, quienes “mantienen y protegen heroicamente los lugares santos que son sagrados para todos nosotros. Cuentan con nuestra solidaridad para mantener viva su antigua fe en su propia tierra”.

Fuerte apoyo local a Tierra Santa

En octubre, los católicos de la arquidiócesis respondieron generosamente al llamado del arzobispo para ayudar a Gaza, aportando más de 462.000 dólares para aliviar la grave escasez de alimentos.

La visita del Cardenal Pizzaballa comenzará el 4 de diciembre con otro evento de recaudación de fondos organizado por la Eparquía Caldea Católica de San Tomás Apóstol.

El P. Marcus Shammami dijo a CNA que el Obispo Francis Y. Kalabat desea “destacar la presencia cristiana en Medio Oriente porque gran parte del mundo olvida que aún hay cristianos allí”.

En la Arquidiócesis de Detroit existen ocho parroquias caldeas. El P. Shammami señaló que la visita es también significativa para estos católicos, muchos de los cuales han sufrido años de guerra y conflicto en Irak. Cerca del 80% de los cristianos iraquíes son católicos caldeos.

“El mundo permaneció en gran medida en silencio durante nuestros años de sufrimiento en Irak y pasó por alto nuestra situación. Queremos asegurarnos de que no vuelva a suceder”, afirmó el P. Shammami.

El gobierno iraquí, oficialmente musulmán, garantiza la libertad religiosa y de culto, pero impone ciertas restricciones a los cristianos. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha incluido a Irak en su lista de países bajo vigilancia especial.

Como parte de su itinerario, el Cardenal Pizzaballa celebrará una Misa el domingo 7 de diciembre en la Basílica Santuario Nacional de la Pequeña Flor, en Royal Oak, Michigan.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



