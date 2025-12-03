Los obispos españoles se dirigen a las personas con discapacidad y sus familias para transmitirles que “la Iglesia os necesita” para manifestar la obra de Dios, y presentan nuevos materiales para su catequesis.

Así lo aseguran los miembros de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un mensaje titulado Unidos en la alegría de Jesús , publicado con motivo de la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este miércoles 3 de diciembre.

“Queremos acercarnos a cada uno de vosotros, personas que vivís con alguna discapacidad, para deciros que la Iglesia os ama y os necesita a todos y cada uno para cumplir la misión evangelizadora que Cristo nos ha confiado”, expresan los prelados a modo de saludo.

Los obispos destacan que las personas con discapacidad son “testigos cualificados de que Jesús es nuestra alegría”, y subrayan que la Iglesia aprecia en ellas el “testimonio de la alegría de Jesús, de la alegría del Evangelio, de la alegría de la Buena Noticia”.

Cartel para la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad 2025. Crédito: CEE.

Por otro lado, los prelados llaman a recuperar la forma de mirar de Jesús y no caer en la tentación de “mirar con ojos de eficacia, de productividad, de inmediatez” a los más débiles y necesitados.

“Dios ha dotado a toda persona humana de una dignidad infinita que nada ni nadie nos puede quitar", afirman. Esta dignidad es compartida por todos, y además, "por el bautismo, se nos comunica la vida divina de los hijos de Dios”.

En este sentido, subrayan que “la Iglesia no se cansa de recordarnos que ‘las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de la vida sacramental’, de modo que ‘nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad’, porque son dones de Dios”.

Los prelados animan a abrir “caminos para el encuentro, caminos de comunión, de escucha”, y a suprimir “barreras de todo tipo, para que todos, todos, todos podamos encontrarnos con Él”. Así, invitan a cuestionar la actitud personal hacia las personas con discapacidad:“¿Hacemos todo lo posible para que todos, según sus capacidades, puedan encontrarse con Jesús? ¿Suprimimos barreras de todo tipo? ¿Nos adaptamos a las necesidades de las personas?”. También animan a considerar “cuál va a ser mi siguiente paso hacia la inclusión” porque, “si todos damos un paso hacia adelante, estaremos más cerca de la inclusión plena”.

Por último, los obispos se dirigen a las personas con discapacidad y sus familias para proclamar: “La Iglesia os necesita. Vosotros sabéis mucho de esfuerzo, de sacrificio, de valentía, de entrega escondida, de mirada limpia, de gesto oportuno, de hablar sin palabras… Que vuestra vida, unida a la de Cristo, siga manifestando la obra de Dios”.

Nuevos materiales para la catequesis de personas con discapacidad

Los obispos españoles también han presentado nuevos materiales para la catequesis de personas con discapacidad que favorecen la comunicación de los principales conceptos de la fe católica.

El material titulado Imágenes y señas para una catequesis inclusiva acerca conceptos y vocabulario religioso a través de tarjetas que, de manera visual, logran transmitir los conceptos básicos del magisterio, los dogmas y de la tradición.

El estuche contiene 380 tarjetas de vocabulario católico, de las cuales 199 son en imágenes y 181 en lengua de signos española, junto a un glosario de todas las tarjetas y un folleto explicativo.

Divididas por colores temáticos, las tarjetas sobre los sacramentos tienen fondo amarillo; las verdes, se refieren a los milagros de Jesús; con fondo azul, se identifican las referidas a parábolas; las de color naranja, se refieren a oraciones; y las blancas hacen alusión a objetos, lugares, días especiales o personajes.

El material cuenta con un tablero dedicado a la Eucaristía, que ayuda "a orientarse, predecir los diferentes momentos de la Misa, favoreciendo el autocontrol y aportando seguridad”.

Imágenes y señas para una catequesis inclusiva. Crédito: EDICE.