La plataforma de oración internacional Hozana anunció que llevará las intenciones de cualquier persona hasta los pies de la Virgen de Fátima, además de entregar miles de rosas como ofrenda espiritual en el marco del centenario de la aparición a Sor Lucía.

Las apariciones a Sor Lucía

La primera experiencia de Sor Lucía ocurrió el 13 de mayo de 1917, cuando ella y sus primos Jacinta y Francisco Marto vieron las apariciones de la Virgen en Fátima (Portugal).

Años más tarde, Sor Lucía ingresó al noviciado de las Hermanas Doroteas en Pontevedra (España), donde presenció nuevas apariciones en su habitación.

El 10 de diciembre de 1925, la Virgen María junto al Niño Jesús, le pidieron que promoviera que el primer sábado de cada mes, durante cinco meses, las personas se confiesen, reciban la Comunión, recen el Rosario y dediquen 15 minutos a la oración para desagraviar el Corazón Inmaculado de María.

Peregrinación mundial

Con motivo de los 100 años de esta aparición, Hozana participará en el jubileo que se realizará en el Santuario de Fátima en Portugual del 5 al 7 de diciembre.

De acuerdo con un comunicado compartido con ACI Prensa, este encuentro “será́ un momento para orar, caminar juntos y compartir como comunidad”.

Durante la peregrinación, el equipo de Hozana aprovechará para llevar “las intenciones de oración confiadas por miles de personas alrededor del mundo” recogidas a través del siguiente enlace de su sitio web: Tu petición a la Virgen de Fátima.

Además, como culminación de la iniciactiva “3 millones de rosas para María”, que convocó el rezo de millones de decenas del rosario en diversos países, “miles de flores reales serán depositadas en Fátima, como signo visible de esta ola de oración”.

Según compartió Hozana, una acción semejante tuvo lugar el año pasado en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en México, durante las celebraciones por la canonización de San Juan Diego.

En esa ocasión, la iniciativa “1 millón de rosas para María” se rezaron “1.558.752 decenas del Rosario, que fueron materializadas con 10.500 flores depositadas en la basílica”.