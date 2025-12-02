Un intento de solución amistosa en el conflicto sobre el monasterio de Goldenstein, en Austria, ha fracasado: Las tres ancianas monjas agustinas han rechazado una oferta de acuerdo de su superior, el P. Markus Grasl, rector de la abadía de Reichersberg. Ahora se espera que Roma decida.

“Estamos sorprendidos y decepcionados por la decisión de las hermanas. Se está cumpliendo lo que Grasl ya había dicho: ahora se involucrará la siguiente autoridad, es decir, Roma”, dijo el portavoz de Grasl a la agencia de noticias austriaca Kathpress.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El sacerdote había presentado el pasado jueves un acuerdo que habría permitido a las hermanas, de entre 81 y 88 años, permanecer en Goldenstein. Con ello accedía a su deseo explícito, aunque él seguía prefiriendo, por motivos médicos, su traslado a una residencia de ancianos.

El acuerdo estipulaba que las tres hermanas podían seguir viviendo en el monasterio, pero bajo ciertas condiciones. Estas incluían la restauración de la clausura, es decir, la vigencia de las normas monásticas de retiro y oración que contemplan áreas vedadas a quienes no son miembros de la orden. Además, se debía garantizar el acompañamiento espiritual por parte de un sacerdote de la abadía de Reichersberg, cuidados las 24 horas y una atención médica fiable. La inscripción en la lista de espera de una residencia de ancianos en Elsbethen, “a la vista del monasterio”, también formaba parte de la oferta.

Sólo un día después, las hermanas rechazaron el acuerdo. Según la agencia APA (Austrian Press Agency), la propuesta fue rechazada a causa de las condiciones impuestas. Grasl había exigido el inmediato “cese de todas las actividades en redes sociales”, así como “de todos los contactos activos con los medios de comunicación”.

Castillo de Goldenstein, sede del convento al que han regresado las monjas agustinas. Crédito: Ricardalovesmonuments (2019), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Otra de las condiciones establecía que las hermanas “dispensen de sus funciones de inmediato a todos los abogados y juristas que actúan en su nombre” y renuncien de forma permanente a “cualquier actividad jurídica”. Además, los partidarios debían retirarse del monasterio y dejar de tomar decisiones por las canonesas.

El conflicto en torno a las canonesas agustinas de Goldenstein

El conflicto en torno a las monjas de Goldenstein se prolonga desde hace años, tal como informó CNA Deutsch, agencia en alemán de EWTN News. Después de que la comunidad se redujera a menos de cinco hermanas con votos perpetuos en septiembre de 2020, el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano retiró, conforme a la instrucción Cor Orans, el derecho de elegir a su propia superiora.

En 2022, el Vaticano nombró a Grasl superior espiritual de las hermanas de Goldenstein. Ese mismo año, las tres religiosas restantes transfirieron el monasterio, a partes iguales, a la Arquidiócesis de Salzburgo y a la abadía de Reichersberg.

En el contrato de transferencia se concedía a las hermanas un derecho de residencia vitalicio, pero sólo “mientras fuera médicamente y espiritualmente razonable”. Tras varias hospitalizaciones, Grasl ordenó en diciembre de 2023 el traslado de las tres monjas a la residencia de ancianos Schloss Kahlsperg, cerca de Hallein.

Justificó esta decisión por la avanzada edad y el delicado estado de salud de las hermanas, así como por el deterioro estructural del monasterio. Una vida independiente en Goldenstein ya no era posible, ni por razones de salud, ni espirituales, ni estructurales.

En septiembre de 2025, las tres monjas —la hermana Rita, la hermana Regina y la hermana Bernadette— abandonaron la residencia de ancianos y ocuparon su antiguo monasterio. Contaron con un amplio apoyo social de alrededor de 200 voluntarios y recibieron la atención de medios de comunicación internacionales, entre ellos la BBC y CNN.

A principios de octubre, las tres monjas continuaron con su conflicto jurídico con la dirección de la orden. A través de su abogado, presentaron por segunda vez una declaración de hechos ante la Fiscalía de Salzburgo.

En ella, las hermanas solicitaban que se investigaran seis “asuntos que requieren examen”, dirigidos en particular contra Grasl, quien es responsable de ellas, según informó CNA Deutsch.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA Deutsch.