La Provincia Ibérica de los Carmelitas Descalzos se prepara para vivir el año jubilar de San Juan de la Cruz, con motivo de los 300 años de su canonización y 100 de su proclamación como Doctor de la Iglesia.

El año jubilar sanjuanista fue aprobado por la Penitenciaría Apostólica a petición de la Orden de Carmelitas Descalzos y los obispados de Ávila, Jaén y Segovia, especialmente vinculados a la vida y obra del místico reformador de la orden carmelitana junto a Santa Teresa de Jesús.

El superior de la Provincia Ibérica de los Carmelitas Descalzos, Fray Francisco Sánchez Oreja, expresó en un mensaje con motivo de este jubileo que “los centenarios sirven para comprobar que San Juan de la Cruz, al que festejamos, sigue vivo, tiene una palabra que seguir diciendo” al mundo de hoy.

“El mensaje que él nos ha dejado es el de la búsqueda de lo divino, llamando a engolfarnos en Dios en una vivencia de vida teologal. El mensaje de un testigo eminente de Dios vivo que habla de él y de sus cosas. Un mensaje para forjar y formar creyentes en fe adulta, en una mayor intimidad con Dios”, añadió el religioso.

Para el superior de los descalzos en España, este jubileo “debe ser un tiempo para profundizar en el conocimiento y estudio de San Juan de la Cruz”, quien es “imagen viva del auténtico carmelita” no sólo por su doctrina o por ser el fundador de los descalzos, sino “porque con su existencia concreta, con los hechos de su vida, ha manifestado la vocación del Carmelo y nos muestra la imagen del religioso carmelita”.

Así, Fray Francisco Sánchez define al santo patrón de los poetas españoles como un hombre discreto, mortificado, virtuoso, que “no buscó actuar por recompensa, sino como acto de agradecimiento a Dios”.

San Juan de la Cruz también es retratado como un hombre ascético que rechazó honores sociales, alguien espiritual “que vivió en clima de oración”, un testigo de Dios con una “gran capacidad para la interioridad y la contemplación” que busca la verdad “que está más allá de los que a simple vista percibimos”.

Cartel de los centenarios sanjuanistas de 2026. Crédito: Provincia Ibérica de los Carmelitas Descalzos.

Pobre de niño, abrazó la pobreza evangélica

El superior de los carmelitas también destacó en su semblanza que el fundador de los carmelitas descalzos conoció la pobreza desde niño, hasta el punto de que “vio morir, a causa del hambre, a su padre y a su hermano”.

Esta realidad fue una escuela de vida que le llevó a emigrar, pedir por las calles y atender los oficios más rebajados: “Todo ello le sirvió para ser una persona humilde y sencilla”, incluso cuando ocupó cargos de gobierno en la orden.

Fray Francisco Sánchez destacó, además, que el santo "asume voluntariamente la pobreza evangélica, abrazando a Cristo pobre, lo que se traduce en una vida basada en el trabajo, la sobriedad y el desprendimiento de las riquezas”.

Actitudes fundamentales de San Juan de la Cruz

En el marco del jubileo, como oportunidad para renovar la imitación de las virtudes de San Juan de la Cruz, el superior de los descalzos españoles subrayó que “la verdadera devoción a los santos debe llevarnos a la imitación, no de hechos puntuales, sino de las actitudes fundamentales que caracterizaron su vida”.

Entre ellas, destacó “la fe en el Dios vivo y verdadero encontrado en la persona de Jesucristo”, la esperanza “que nos ayuda a comprender que no todo acaba aquí y ahora, sino que estamos llamados a la comunión de vida con él” y la caridad que “da vida y valor a las obras de la fe y la esperanza”.

“Su ejemplo es ideal de vida, sus escritos un tesoro a compartir con cuantos buscan hoy el rostro de Dios, su doctrina es también palabra actual”, enfatizó Fray Francisco Sánchez.

El año jubilar sanjuanista se inaugurará el próximo 13 de diciembre con la apertura de la puerta santa en la Iglesia sepulcro de San Juan de la Cruz en Segovia y se extenderá hasta el 26 de diciembre de 2026, cuando se realice la clausura en Úbeda, localidad jienense donde murió.

Los templos jubilares a los que se puede peregrinar en estos meses se encuentran son: la Parroquia de San Cipriano en Fontiveros, ciudad natal del santo; la Basílica de Santa Teresa de Jesús en Ávila; y la Iglesia conventual de las Carmelitas Descalzas de Duruelo, en la Diócesis de Ávila.

En la Diócesis de Jaén, el tempo jubilar será la iglesia-oratorio del convento de los Carmelitas Descalzos de Úbeda y en la Diócesis de Segovia, la iglesia de los Carmelitas Descalzos en Segovia, donde se encuentra el sepulcro de san Juan de la Cruz.