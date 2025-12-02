El Concurso Nacional de Nacimientos “Navidad es Jesús” anunció a los cinco finalistas de su XXI edición, seleccionados entre 54 obras provenientes de once regiones del Perú.

Los nacimientos finalistas —realizados en cerámica, imaginería y orfebrería— representan la riqueza cultural del Perú y muestran la fe de los artesanos desde sus propias tradiciones locales.

A continuación, presentamos las cinco obras finalistas del concurso organizado por el Instituto Cultural Teatral y Social (ICTYS), en alianza con el Instituto Riva-Agüero de la PUCP, seleccionadas por un jurado integrado por siete expertos.

1. “El origen de una tradición y generaciones de esperanza” – Lima

“El origen de una tradición y generaciones de esperanza” – Lima. Autor: Arnol Magnun Huasacca Rojas Técnica: Alfarería y cerámica. Crédito: ICTYS

El artesano limeño presentó un nacimiento compuesto por 32 piezas, elaborado íntegramente con técnicas ancestrales de la cerámica de Quinua, heredadas de su abuelo y su padre.

Huasacca explicó que su obra “refleja tradiciones y costumbres del Perú, como la comparsa Los Abuelos de Quinua’, el ritual de la Pachamanca, el pastoreo y la ganadería, pilares fundamentales en la sierra del país”.

Para él, ser finalista tiene un profundo valor personal: “Este reconocimiento es muy significativo y sentimental para mí porque es un homenaje a mi padre y a mi abuelo, quienes iniciaron la cerámica en mi familia. Siento que estoy honrando su legado y demostrando que esa escuela aún continúa viva en mí”, afirmó.

2. “Luz divina en filigrana” – Junín

“Luz divina en filigrana” – Junín. Autor: Joyerías Alaria. Técnica: Orfebrería. Crédito: ICTYS

La obra en filigrana fue reconocida por su delicadeza y composición espiritual. Alfonso Yauri, representante del taller, expresó su emoción por alcanzar la final después de años de intentarlo.

“Este reconocimiento me llena de mucha felicidad. Por primera vez participo y llegar a ser finalista recompensa mi pasión por el arte de la filigrana en plata. Y, como buen franciscano, hago honor a San Francisco de Asís: el bien que hagamos, hagámoslo bien”, señaló.

3. “Una estrella en Paucartambo” – Cusco

“Una estrella en Paucartambo” – Cusco. Autora: Ángela María Sierra Casanova. Técnica: Imaginería tradicional. Crédito: ICTYS

La cusqueña Ángelita Sierra destacó por una obra que integra elementos propios de Paucartambo, especialmente sus danzantes tradicionales.

Para ella, este logro marca una nueva etapa en su desarrollo artístico: “Este reconocimiento me llena de alegría y fortalece mis ganas de seguir aprendiendo. Mi pieza resalta el lazo entre José y el recién nacido, así como el significado de los danzarines que acompañan a la Sagrada Familia, cada uno con un rol importante en la escena”, explicó.

4. “Nacimiento quinuino” – Ayacucho

“Nacimiento quinuino” – Ayacucho. Autor: Artemio Poma Gutiérrez. Técnica: Alfarería y cerámica. Crédito: ICTYS

El artesano ayacuchano presentó una propuesta que fusiona tradición, simbología cristiana y técnicas propias de Quinua.

“Este reconocimiento para mí es muy importante, un honor diría. He plasmado la fe que tenemos en Quinua hacia la llegada de nuestro Niño Dios. Todos los colores usados provienen de nuestra tierra, porque la Pachamama nos brinda lo que necesitamos”, indicó.

Sobre el diseño de figuras de patas largas, Poma explicó que simbolizan la expansión del cristianismo en el mundo: “Representan cómo la fe cristiana se ha extendido a todos los creyentes”, añadió.

5. “Navidad en Quinua” – Ayacucho

“Navidad en Quinua” – Ayacucho. Autor: Alfredo Gutiérrez Avendaño. Técnica: Alfarería y cerámica. Crédito: ICTYS

La segunda obra ayacuchana finalista también resalta las raíces cristianas y artesanales del pueblo de Quinua, conocido por su tradición ceramista. Su propuesta combina formas tradicionales con un fuerte enfoque devocional.

Premiación y exposición

La ceremonia de premiación se realizará el sábado 13 de diciembre a las 6:30 p.m. (hora local) en la Casa O’Higgins PUCP, donde se anunciarán las obras ganadoras.

Las 54 piezas participantes están en exhibición hasta el 4 de enero de 2026, con ingreso libre, de martes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., en Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima.

Desde 2005, el Concurso Nacional de Nacimientos ha reunido a más de 700 artesanos, consolidándose como un referente nacional en la preservación del patrimonio cultural y del arte navideño peruano.



