El Arzobispo de Quito y Primado del Ecuador, Mons. Alfredo José Espinoza Mateus, expresó su “adhesión” al rechazo manifestado por numerosos fieles católicos tras la presentación, el 27 y 29 de noviembre, de una obra de teatro drag en la antigua capilla del Museo de la Ciudad.

La obra, titulada “Aristócratas: Crónicas de una Marica Incómoda”, generó polémica debido a que el lugar —aunque desacralizado desde 1998— conserva imágenes religiosas y una evidente identidad católica.

En un comunicado difundido el lunes 1 de diciembre, el Prelado afirmó que acogió “con corazón de padre y pastor, las diversas reacciones de malestar de los miembros de nuestra Comunidad católica en Quito”. Por ello, aseguró que siente el deber de “expresar públicamente mi adhesión a su rechazo por el uso dado […] a la antigua Capilla”.

“Toda expresión artística debe respetar la fe”

Mons. Espinoza recordó que la Constitución del Ecuador garantiza la libertad de expresión en sus diversas formas, pero advirtió que este derecho no puede ejercerse atropellando las convicciones religiosas de la población.

“Aunque toda expresión artística o no, está llamada a respetar los derechos y deberes, la fe y las costumbres de todos aquellos que profesamos la fe católica, que somos la gran mayoría de los que habitamos en esta ciudad de Quito”, señaló.

El Arzobispo enfatizó que el Museo de la Ciudad y su capilla, administrados actualmente por el Municipio de Quito, “son testigos silenciosos de la manifestación de la caridad con los enfermos y sufrientes, expresión de la fe católica vivida ayer y hoy en esta ciudad”.

Recordó además que en este espacio permanece “una huella indeleble de identidad católica, en la mente y el corazón de los quiteños”, reforzada por las imágenes y elementos de valor religioso que aún se conservan en la capilla.

Un acto que “ofende gravemente la sensibilidad”

Sobre la presentación artística realizada en la antigua capilla, Mons. Espinoza afirmó con claridad que “ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica”.

“Me gustaría pensar que se trata de un acto aislado e imprudente y no de una manifestación clara, expresa y contraria a quienes profesamos la fe católica”, agregó.

El Arzobispo pidió al Municipio y a las autoridades locales garantizar el uso respetuoso de lugares que formaron parte de la vida de fe de la ciudad.

“Recomendamos y pedimos […] el uso adecuado de aquellos espacios en los cuales se profesó o se profesa la fe católica”, afirmó.

Insistió en que los católicos tienen “el derecho a exigir ser respetados en todo lo concerniente a nuestra identidad, historia y cultura cristiana, sin la cual Quito no sería lo que es para el Ecuador y para el mundo: ‘Patrimonio de la Humanidad’”.



