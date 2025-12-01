El Papa León XIV nombró este lunes a Mons. Mario Avilés, un oratoriano nacido en México, nuevo Obispo de Corpus Christi, en el sur de Texas, Estados Unidos.

Avilés, de 56 años, quien se ha desempeñado desde febrero de 2018 como Obispo Auxiliar de Brownsville, también en Texas, sucederá a Mons. Michael Mulvey, de 76 años, quien dirigió la Diócesis de Corpus Christi desde 2010.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Recibimos al obispo electo Avilés con corazones abiertos y profunda oración”, dijo Mulvey en una declaración después del anuncio del Vaticano este 1 de diciembre.

Como noveno Obispo de Corpus Christi, Avilés asumirá la responsabilidad del liderazgo espiritual de más de 200.000 católicos en una región de 12 condados del sur de Texas.

“La Diócesis de Brownsville extrañará enormemente los sabios consejos y el buen juicio del obispo Mario, su alegre presencia en nuestras comunidades parroquiales y su capacidad administrativa al servicio de nuestras oficinas diocesanas y escuelas católicas. Sin embargo, al mismo tiempo, compartimos la alegría especial de la Diócesis de Corpus Christi ante la noticia del nombramiento del Obispo Mario”, declaró el Obispo de Brownsville, Mons. Daniel Flores, en un comunicado.

Avilés nació el 16 de septiembre de 1969 en la Ciudad de México. En 1986, se unió a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, una sociedad pontificia de vida apostólica compuesta por sacerdotes y hermanos laicos, fundada en 1575, que actualmente cuenta con más de 70 oratorios en todo el mundo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Estudió para el sacerdocio en la Ciudad de México antes de continuar su formación en Roma, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía y Teología Sagrada en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. También tiene una maestría en Administración y Supervisión Educativa y es docente certificado en el estado de Texas.

A los 28 años, Avilés fue ordenado sacerdote en la Basílica del Santuario Nacional de Nuestra Señora de San Juan del Valle en San Juan, Texas. Fue vicario parroquial de la iglesia de San Judas Tadeo en Pharr y trabajó en las Escuelas del Oratorio de Pharr como miembro de la junta directiva, maestro, director y rector. También se desempeñó como vicario, secretario, tesorero y maestro de novicios de la congregación oratoriana.

De 2000 a 2012 formó parte de la Diputación Permanente de la Confederación del Oratorio de San Felipe Neri para Latinoamérica. En el Congreso General de la congregación de 2012, fue elegido Procurador General de la Confederación, cargo con sede en Roma que representa a las comunidades oratorianas ante la Santa Sede. Habla español, inglés e italiano.

El lema episcopal de Avilés es Caritas Dei diffusa est in cordibus nostris (El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones), en referencia al pasaje de Romanos 5,5 y al introito de la Misa de la festividad de San Felipe Neri.

Su escudo incluye rosas rojas en honor a la Virgen de Guadalupe y su ascendencia mexicana, así como tres estrellas doradas extraídas del escudo de la familia Neri, que simbolizan su larga afiliación al oratorio.

“Pido a todos los fieles de la Diócesis de Brownsville que oren por el Obispo Mario mientras se prepara para asumir su nueva misión de servicio en Corpus Christi”, dijo Flores. “Que Dios bendiga al Obispo Mario Avilés y que el cuidado maternal de la Santísima e Inmaculada Virgen María lo acompañe siempre”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.