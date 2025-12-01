El Patriarca sirio ortodoxo Ignacio Efrén II destacó, en una entrevista con ACI Mena —agencia en árabe de EWTN News—, su participación en el histórico encuentro cristiano celebrado en Iznik (Nicea), haciendo énfasis en la relación con la Iglesia Católica y en la situación de los cristianos en Siria y Turquía.

Efrén II habló sobre el ambiente de oración en el lugar donde se celebró el Primer Concilio de Nicea, afirmando que sintió que vivía “momentos históricos que vivieron nuestros padres, especialmente los 318 Padres que se reunieron en torno a la recta fe”.

Añadió: “Esta escena me recordó nuestra responsabilidad como líderes espirituales, tal como la asumieron aquellos Padres cuando enfrentaron la herejía arriana y las confusiones que amenazaban la fe. Lo que vivimos hoy no es muy distinto a lo que enfrentó la Iglesia hace 1.700 años: la confusión y la destrucción siguen presentes, y es deber de las iglesias buscar y trabajar juntas para preservar la fe”.

La unidad: un camino permanente

El Patriarca subrayó la necesidad de que los cristianos, siguiendo el ejemplo de los Padres de Nicea, sean “una Iglesia fuerte y unida, para que nuestro testimonio sea auténtico y eficaz ante los demás”.

“La unidad no es un acontecimiento que sucede y se termina, sino un camino largo. Hoy estamos más cerca unos de otros que hace siglos. Lo importante es no retroceder”, afirmó. Explicó además que las divisiones en la Iglesia se deben a diferencias en el lenguaje teológico, y no a diferencias en la fe.

También describió la relación de su Iglesia con la Iglesia Católica como “muy buena”, recordando que en los años setenta el Patriarca Jacobo III realizó una visita histórica al Vaticano, donde se reunió con el Papa Pablo VI. Más adelante, en 1984, el Patriarca Zakka I y el Papa Juan Pablo II firmaron un documento que “fue un paso más allá”, pues permitió a los fieles de ambas iglesias comulgar y recibir otros sacramentos como el Bautismo.

Cristianos de Siria: una realidad alarmante

Respecto a la situación de los cristianos en Oriente Medio, Efrén II reveló que existen informes “impactantes” que indican una disminución del 80% en la población cristiana en Siria.

“Hay un peligro real, y temo que Oriente se quede vacío de cristianos. Ese peligro debe impulsarnos a trabajar juntos”, advirtió. Señaló que las principales causas de la emigración son el miedo, la inseguridad, la pobreza y el desempleo, a pesar de la apertura de varios países árabes y extranjeros hacia Siria.

Aclaró que “hoy no existe una amenaza directa contra los cristianos, pero la falta de seguridad genera miedo y empuja a la gente a buscar una vida estable”. Elogió además el papel de las iglesias durante los años de crisis y afirmó que la permanencia de los cristianos en su tierra exige “vivir con dignidad sobre la base de la ciudadanía”.

Sobre el retorno de quienes han emigrado, fue realista: “La mayoría de quienes salieron no volverán; lo que nos importa es que permanezcan los que aún están”.

Los siríacos en Turquía

Efrén II destacó también que el sureste de Turquía “es la patria histórica de los siríacos, la tierra de los padres y abuelos”. Aunque hubo una gran emigración en las décadas de 1970 y 1980, la situación actual muestra signos de esperanza.

En su reciente visita a la provincia de Mardin y a las aldeas de Tur Abdin, el Patriarca fue testigo de “signos reales de esperanza”.

“Muchas iglesias y monasterios que creíamos que nunca volverían a estar como antes han sido restaurados. Algunos siríacos han regresado desde Europa, han construido nuevas casas y vienen con sus hijos durante el verano. Esto llena de alegría el corazón”, concluyó.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Mena.