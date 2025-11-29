Diego López Marina

Por Diego López Marina

29 de noviembre de 2025
11:15 p. m.

Nov. 29, 2025
11:15 p. m.

La Catedral de Notre Dame de París (Francia) presentó y bendijo este 29 de noviembre un belén provenzal especialmente diseñado y escenografiado para el templo, según informó su sitio web oficial.

La ceremonia tuvo lugar en la víspera del Primer Domingo de Adviento, cuando la Iglesia inicia la preparación espiritual para la Navidad.

El belén reúne más de 50 “santons”, las tradicionales figuras artesanales de la Provenza francesa. Estas representaciones incluyen pastores, campesinos, familias y distintos oficios populares que acuden al Niño Jesús, quien aparece acompañado por la Virgen María y San José.

Según detalla Notre-Dame de Paris, este escenario fue instalado por el Salon International des Santonniers d’Arles, reconocido por preservar este arte típico del sur de Francia.

En su sitio web, la catedral explica que el pesebre navideño, “símbolo del nacimiento de Jesús en la sencillez de un establo, encuentra su lugar en Notre-Dame de Paris”, invitando a los visitantes a contemplar el misterio de la Natividad y a vivir con más profundidad el tiempo del Adviento.

El belén permanecerá expuesto hasta el 2 de febrero de 2026, día en que la Iglesia celebra la Presentación del Señor en el Templo. Durante estos meses, quienes visiten la catedral podrán acercarse a esta representación navideña que resalta la tradición y la devoción popular de la Provenza.

 


Diego López Marina
Diego López Marina
Nací en 1991. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 trabajo como periodista digital. Inicié mi carrera en el Diario El Comercio de Perú. En 2016, comencé como redactor en ACI Prensa y me desempeño como editor web desde 2018. A partir de 2024, escribo el newsletter para social media. Me especializo en noticias católicas centradas en la defensa de la vida y la familia, política internacional, tecnología, cultura popular y el Vaticano.