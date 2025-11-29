Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido, celebró la liberación de 24 niñas que habían sido secuestradas el 17 de noviembre en la escuela secundaria femenina Government Girls Secondary School, en el estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria.

En un informe publicado el miércoles 26 de noviembre, el director ejecutivo de CSW, Scot Bower, elogió la eficacia de las fuerzas de seguridad para lograr la liberación de las niñas y expresó preocupación por la falta de detenciones de los responsables, quienes —afirmó— continúan actuando con impunidad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“CSW celebra la liberación de las 24 niñas secuestradas de su escuela en el estado de Kebbi a principios de este mes”, dijo Bower en el informe, señalando que el rescate se logró mediante una operación que involucró unidades tácticas policiales, personal militar y grupos de vigilantes.

Agregó: “El despliegue adicional de unidades tácticas de la policía y de personal militar demuestra que las autoridades nigerianas son capaces de responder a las amenazas terroristas en la región”.

Sin embargo, el director de CSW lamentó que “la escasez de información sobre rescates en los que los perpetradores no parecen enfrentar consecuencias no solo resulta desconcertante; también socava la confianza pública y el Estado de derecho”.

Según los reportes, los atacantes armados habrían ingresado al recinto escolar escalando los muros alrededor de las 4 de la mañana del 17 de noviembre, asesinando al subdirector y dejando gravemente herido a un guardia de seguridad, quien luego murió en el hospital.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Las niñas fueron secuestradas poco después de que un destacamento militar abandonara las instalaciones de la escuela.

De acuerdo con el informe de CSW, la liberación coincidió con la noticia de la muerte del reverendo James Audu, de la Iglesia Evangélica Winning All (ECWA), en la aldea de Ekati, en el área de gobierno local Patigi, estado de Kwara.

El líder religioso había sido secuestrado el 28 de agosto. Sus captores exigieron inicialmente 100 millones de nairas (unos 68.706 USD), monto que se negoció hasta 5 millones de nairas (unos 3.460 USD). Sin embargo, después de recibir el pago acordado, los secuestradores exigieron 45 millones adicionales (unos 31.100 USD) y supuestamente lo asesinaron antes de que pudieran continuar las negociaciones.

También se reportó el secuestro de al menos ocho personas —dos hombres y seis mujeres— en la aldea de Biresawa, en el área de gobierno local Tsanyawa, estado de Kano, en un ataque armado ocurrido entre las 11 de la noche y la medianoche del 24 de noviembre.

Además, el 23 de noviembre, trece jóvenes de entre 15 y 20 años fueron secuestradas por la Provincia del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP) mientras cosechaban en tierras agrícolas en el estado de Borno. Una de ellas logró escapar y se afirma que la mayoría de los habitantes han huido de la zona.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advirtió que el aumento de la inseguridad en el norte de Nigeria, incluido el incremento de ataques, está generando niveles de hambre sin precedentes, afectando especialmente a las comunidades agrícolas rurales.

La Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria (CBCN) también publicó un comunicado el 25 de noviembre, instando al gobierno a actuar con firmeza para restablecer la seguridad y señalando varios hechos recientes, como el asesinato de más de 70 personas, la destrucción de al menos 300 hogares y el desplazamiento de más de 3.000 familias en las comunidades de Kufai Ahmadu y Chanchanji, en el área de gobierno local de Takum, estado de Taraba, en una serie de ataques perpetrados por milicias fulani.

Los obispos también exigieron justicia para Deborah Emmanuel (también conocida como Deborah Yakubu), la estudiante cristiana asesinada extrajudicialmente en su colegio en el estado de Sokoto tras una acusación no probada de blasfemia, “ya que la impunidad en estos casos socava el Estado de derecho y pone en riesgo los derechos de todos los ciudadanos”.

En el informe, el director de CSW expresó sus más profundas condolencias a la familia, seres queridos y comunidad del reverendo James Audu tras su muerte en manos de los secuestradores, e hizo un llamado urgente a detener esta amenaza.

“Hacemos un llamado a una respuesta decisiva frente al reciente aumento de ataques y secuestros que, una vez más, son solo una muestra de la violencia que las comunidades cristianas han sufrido en los estados del norte y centro de Nigeria durante más de una década”, concluyó Bower.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.



