El noveno Mapa de la Maternidad elaborado por Red Madre revela que una de cada cuatro mujeres embarazadas aborta en España, donde apenas hay ayudas para las mujeres en gestación.

El informe, correspondiente al año 2024, señala que el 24,57 % de los embarazos que se producen en España termina en aborto, lo que supone un drama creciente en los últimos años, pues en 2017 la cifra era del 18,98 %.

En paralelo y teniendo en cuenta que la falta de medios económicos es la principal causa por la que no se tiene hijos (77 %), según se refleja en el informe, resulta especialmente llamativo que las ayudas a la maternidad sean escasas.

En concreto, las administraciones autonómicas en España sólo dedican de media 237,85 euros al año en ayudas a la mujer embarazada.

La cifra, siendo mínima, resulta menos halagüeña si se tiene en cuenta que, de los más de 100 millones destinados por el conjunto de las administraciones públicas, el 95% corresponde a dos comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid destina cerca de 65 millones de euros y la de Galicia algo más de 31 millones, mientras que el resto de administraciones aportan menos de 5 millones de euros.

Descontando la aportación de las mayoritarias, la cifra media se desploma a los 21,11 euros de ayuda anual a la mujer embarazada. Entre las administraciones de menor rango, sólo 5 de las 42 diputaciones y 14 de las 50 provincias ofrecen alguna ayuda.

El Mapa de la Maternidad denuncia que “las Comunidades Autónomas gastan 10 veces más en aborto que en ayudar a la mujer embarazada que quiere ser madre. Así, en 2024 estas administraciones destinaron 38,9 millones de euros a pagar abortos.

El informe también detalla que España se sitúa muy por debajo de la media en prestaciones familiares dentro de los países miembros de la Unión Europea, mientras que supera a países de Europa Occidental como Noruega, Portugal, Finlandia, Italia, Irlanda o Bélgica en número de abortos por cada 1.000 nacimientos, con 299.

En comunidades autónomas como Canarias, Asturias y Cataluña, esta tasa se eleva por encima de los 400 abortos por cada 1.000 nacimientos.

Un acto de justicia social y una apuesta para el futuro

María Torrego, presidenta de Red Madre, afirma que “apoyar la maternidad no debe ser una cuestión ideológica: es un acto de justicia social además de una apuesta estratégica por el futuro”.

“En España tenemos una brecha profunda entre el discurso político sobre la mujer y el apoyo real y efectivo que reciben las embarazadas. Proponemos crear entornos más favorables para la maternidad, ofrecer condiciones reales que permitan a las mujeres ser madres con libertad de modo seguro, sin verse obligadas a renunciar a su estabilidad personal, profesional o social, protegiendo a la mujer embarazada frente a situaciones de riesgo y exclusión”, añadió en un comunicado.