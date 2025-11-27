A bordo del avión papal en el Día de Acción de Gracias, el Papa León XIV inició su primer viaje internacional en Turquía con regalos notoriamente estadounidenses: un bate de béisbol y pays de calabaza.

“¡A los estadounidenses aquí presentes, feliz Día de Acción de Gracias!”, dijo León mientras saludaba a unos 80 periodistas en el vuelo chárter de ITA Airways rumbo a Ankara la mañana del jueves. “Es un día maravilloso para celebrar”.

Dos periodistas estadounidenses que viajaban con el Papa le entregaron pays de calabaza. “No es Acción de Gracias si no hay suficiente para compartir”, comentó la corresponsal de Crux, Elise Ann Allen, al darle el segundo pay.

“Definitivamente compartiré un poco”, respondió León. Y tendría bastante para compartir, pues el corresponsal de NBC News, Claudio Lavanga, también le regaló un pay de nuez pacana.

León, aficionado de toda la vida a los Chicago White Sox, también recibió un bate de béisbol que perteneció a Nellie Fox, la leyenda del equipo que jugó entre 1950 y 1963, cuando León —entonces Robert Prevost— era un niño pequeño.

El Papa León XIV recibe un bate de béisbol que perteneció a la jugadora de los White Sox, Nellie Fox, a bordo del vuelo papal a Turquía, el jueves 27 de noviembre de 2025. Crédito: Foto cortesía de Elisabetta Piqué / La Nación

Sonriendo, el Papa bromeó: “¿Cómo pasó esto por seguridad?”

Como regalo colectivo del cuerpo de prensa del Vaticano, el Papa recibió un icono de estilo bizantino de Nuestra Señora de Guadalupe, elaborado por la iconógrafa española Débora Martínez, misionera en Chipre.

El Papa León XIV recibe un icono de estilo bizantino de Nuestra Señora de Guadalupe realizado por la iconógrafa española Débora Martínez, misionera en Chipre, a bordo del vuelo papal a Turquía, el jueves 27 de noviembre de 2025. Crédito: Vatican Media

El icono, presentado por la periodista mexicana Valentina Alazraki —quien ha cubierto más de 170 viajes papales—, fue realizado con las técnicas clásicas de la iconografía oriental. Representa a la Virgen de Guadalupe en estilo bizantino, vinculando simbólicamente la tradición mariana de América Latina con la iconografía del cristianismo oriental.

Al inicio del vuelo, de casi tres horas, el Papa continuó una práctica de su predecesor, el Papa Francisco: caminar por el pasillo para saludar a cada periodista.

Entre ellos estaba Elias Turk, periodista libanés y editor del Vaticano para ACI Mena y EWTN News. Turk compartió brevemente una historia personal, relatando cómo vivió parte de la escalada de 2024 entre Hezbolá e Israel y quedó atrapado en el Líbano durante los enfrentamientos.

“Le conté que viví… una experiencia traumatizante con mis sobrinos durante la guerra. Tuvimos que correr y refugiarnos dentro de una casa después de estar en un jardín. Escuchamos aviones de combate sobrevolando y luego explosiones muy fuertes”, explicó. El Papa lo escuchó con atención.

Turk, padrino de sus sobrinos, pidió al Papa que bendijera dos rosarios para los niños, uno de tres años y otro de un año y medio, para que pudieran rezar por la paz. También llevaba un tercer rosario para una niña polaca de dos años que ha sido hospitalizada repetidamente.

En un momento más ligero con otro periodista, el Papa León comentó que ya había completado su juego diario de Wordle antes del despegue, y añadió que resolvió el acertijo del jueves en tres intentos.

Según el hermano del Papa, León juega Wordle todos los días y su plato favorito del Día de Acción de Gracias es el stuffing (relleno).

Durante su primer viaje apostólico, del 27 de noviembre al 2 de diciembre, León visitará Turquía y Líbano.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.