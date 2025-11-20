La segunda temporada de la serie docudrama The Saints (“Los Santos”), de Martin Scorsese, se estrenó en Fox Nation el 16 de noviembre. La serie destaca las vidas extraordinarias de hombres y mujeres que vivieron su fe de forma heroica y llegaron a ser santos en la Iglesia Católica.

La nueva temporada incluye episodios dedicados a San Patricio, San Pedro, Santo Tomás Becket y San Carlo Acutis.

Creada por Matti Leshem y desarrollada por Scorsese —él mismo católico— los nuevos episodios serán publicados semanalmente del 16 de noviembre al 7 de diciembre.

La primera temporada incluyó episodios sobre Santa María Magdalena, San Moisés el Negro, San Francisco de Asís, San Maximiliano Kolbe, Santa Juana de Arco, San Juan Bautista y San Sebastián.

Leshem, cofundador de una productora dedicada a la historia judía y al diálogo judeocristiano, habló con CNA sobre la inspiración de la serie y cómo su propia fe judía se ha visto impactada al profundizar en las vidas de los santos católicos.

El cineasta compartió que conoció las vidas de los santos desde pequeño y que quedó “profundamente conmovido por ellas”.

Entre los 10 y los 15 años Leshem asistió a una escuela católica en Copenhague dirigida por religiosas Asuncionistas. A pesar de que su padre era embajador israelí y tenían acceso a una escuela judía, su padre “valoraba la educación por encima de todo… y me envió a una escuela católica porque era la mejor escuela”.

“Tuve una gran exposición a todas esas historias y me impactaron mucho… Y ya de adulto, cuando me convertí en cineasta y conté distintas historias, pensé: estas son historias increíbles de humanidad, la historia de los santos, y qué significa ser alguien que está dispuesto, en muchos casos, a morir por aquello en lo que cree”, explicó.

Añadió: “También sentí que había una fuerte necesidad, especialmente en este momento, de contar historias sobre la fe. Y de ahí vino realmente la inspiración”.

Una fe que dialoga con el presente

Leshem explicó que cree que una serie como esta es necesaria hoy porque “las redes sociales han fragmentado enormemente a la sociedad en todos los sentidos —espiritualmente, políticamente, especialmente para los jóvenes— creo que estamos viviendo una crisis espiritual”.

“Está siendo realmente una lucha para los jóvenes, que están enfrentados constantemente al ego comparativo en redes sociales. Este es un tiempo para mirar hacia adentro y tratar de encontrar la fe, y las grandes tradiciones monoteístas son a lo que siempre hemos regresado una y otra vez”, afirmó.

Uno de los santos que aparecerá en la segunda temporada y que Leshem considera muy identificable para muchos hoy es San Carlo Acutis, el primer santo millennial, canonizado el 7 de septiembre.

“Lo hermoso de Carlo es que era, en cierto sentido, un adolescente normal, pero también tenía esta profunda conexión espiritual desde muy joven. Sabía que su relación con Cristo era muy especial”, compartió.

El cineasta recordó su visita a Asís para ver el cuerpo del joven santo en el Santuario de la Renuncia, donde vio “cientos y cientos de escolares haciendo fila para ver al querido santo”.

“Fue una experiencia increíble. Así que quisimos contar la historia de un santo moderno y relevante. Y creo que Carlo es un muy buen ejemplo de ese resurgimiento de la fe que espero que estemos viendo”.

Sobre cómo su fe judía ha sido influenciada al profundizar en las vidas de los santos católicos, Leshem dijo: “Me siento privilegiado de estar teniendo cada día la conversación más importante que creo que existe, porque trabajo en el mundo de los santos”.

“Reverencio a los santos y entiendo su santidad”, añadió.

Señaló también que “muchos de nuestros santos son judíos”, refiriéndose por ejemplo a San Pedro y San Pablo, y que desde esa conciencia intenta “aportar una autenticidad desde mi propia tradición”.

“Estoy muy cómodo viviendo en un mundo donde entiendo la alianza del judaísmo y entiendo la expresión del mensaje de Cristo. Todo se siente como un continuo”, comentó.

Lo que espera del público

Sobre lo que espera que los espectadores se lleven consigo de la serie, Leshem afirmó: “Quiero que los creyentes reaviven su fe y quiero que todo ateo que vea la serie se interese y se incline hacia la posibilidad… todos necesitamos creer en algo. Creo que es muy difícil ser creyente, pero creo que es mucho más difícil ser ateo. Así que espero que nuestra serie inspire a todos, estén donde estén en el espectro de la fe”.

A causa del contenido y contexto de las historias de los santos —que incluyen violencia gráfica y detalles crudos de guerra— la serie está recomendada para público adulto.

Además, cada episodio concluye con una breve conversación entre tres panelistas: el sacerdote jesuita P. James Martin; la escritora y poeta Mary Karr; y el autor y académico Paul Elie, del Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.



