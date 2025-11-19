Durante la Audiencia General de este miércoles, el Papa León XIV lanzó un llamamiento a toda la Iglesia para sostener de manera concreta a las comunidades de vida contemplativa, cuya misión —dijo— es “silenciosa, fecunda e insustituible”.

El Pontífice recordó que pasado mañana, 21 de noviembre, memoria litúrgica de la Presentación de la Bienaventurada Virgen María, Italia celebrará la Jornada Pro Orantibus, dedicada precisamente a quienes consagran su vida a la oración.

“No falten a todos los hermanos y hermanas de vida contemplativa la solidaridad concreta y la ayuda eficaz de la comunidad eclesial para asegurarles la supervivencia y la continuidad de su silencioso, fecundo e insustituible apostolatdo”, exhortó.

El Pontífice también dedicó unas palabras a los pescadores con motivo de la próxima Jornada Mundial de la Pesca, que se celebrará el viernes. “María, estrella del mar, proteja a los pescadores y a sus familias”, pidió.

Mirada hacia 2026: un encuentro especial con los niños

León XIV mencionó también la jornada dedicada a los niños, prevista del 25 al 27 de septiembre de 2026, asegurando que experimentará “la alegría de encontrarlos” durante ese evento en el Vaticano.

Al final de la Audiencia, el Santo Padre dirigió su habitual saludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, recordando que el próximo domingo la Iglesia celebrará la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, última del tiempo ordinario.

Al dirigirse a los jóvenes recién casados, les instó a situar a Cristo “en el centro de su camino matrimonial”.