La comunidad monástica benedictina del Valle de los Caídos rechazó una protesta no autorizada convocada para el próximo domingo a las puertas de la basílica de la Santa Cruz, al término de la Misa de las 11 de la mañana.

Este viernes, el sitio web de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz publicó un mensaje en el que subraya que la reunión, relacionada con la determinación del Gobierno para “resignificar” el lugar, ha sido convocada “sin la debida autorización de la comunidad benedictina”.

Los religiosos recuerdan que, “como es costumbre en nuestra basílica, el santo rosario —en plena comunión eclesial— se reza todos los domingos antes de la celebración de la Eucaristía y, tras la santa Misa de las 13:00, se expone el Santísimo para ser adorado”.

Por ello, añaden, “rogamos encarecidamente a los fieles y a los organizadores de dicho acto que se abstengan de ocupar la entrada exterior del templo”.

La comunidad benedictina destaca en su comunicado que “el rosario es una oración grande y hermosa, y no puede ser utilizado con otro fin que no sea la gloria de Dios y la salvación de las almas”.

El texto difundido concluye con una invitación “a unirse a la oración del Santo Rosario a las 10:30 en la Basílica y a la adoración eucarística que se celebrará de 14:00 a 17:00 en la capilla del Santísimo de la Basílica, como todos los domingos”.

“Les agradecemos de corazón que atiendan este ruego, como estamos seguros de que así será”, concluyen los benedictinos.