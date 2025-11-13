Una estatua de San Martín de Porres, el primer santo mulato de América y patrono de la justicia social y la paz, fue instalada de manera permanente en la iglesia St. Joseph, una de las parroquias católicas más importantes de Singapur, gracias a una donación del Perú.

Se trata de la primera vez que una figura de un santo originario de América Latina pasa a formar parte del patrimonio de este histórico templo, que cuenta con más de un siglo de existencia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según informó la Embajada del Perú en Singapur, la feligresía se reunió el lunes 3 de noviembre para una Misa concelebrada por Mons. Marinko Antolović, Encargado de Negocios ad interim de la Nunciatura Apostólica; el P. Joe López Carpio, rector de la parroquia; y el P. Antonio González OP, superior de los dominicos en el país.

El evento, indicó la Embajada, fue una ocasión para “honrar la vida, las virtudes y el mensaje de unidad” de San Martín de Porres, así como para destacar “el espíritu de entendimiento y fraternidad que Singapur encarna tan bellamente”.

Por su parte, el diario Catholic News Singapore, diario oficial de la Arquidiócesis de Singapur, detalló que la instalación de la imagen tuvo lugar el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Durante la celebración, niños vestidos como santos acompañaron la procesión del nuevo ícono religioso, que fue elevado a su pedestal en la nave neogótica del templo.

El medio católico precisó que esta es la estatua número 39 que forma parte del patrimonio de St. Joseph’s Church (Victoria Street), y destacó que la obra fue un regalo del Perú al pueblo de Singapur a través de su embajador, Francisco Tenya.

“Su vida nos recuerda que la paz entre personas de diferentes orígenes y credos no solo es posible, sino también sagrada”, expresó el diplomático peruano durante la ceremonia, citado por el diario arquidiocesano.

“Que su presencia bendiga al pueblo de Singapur e inspire el continuo espíritu de comprensión y fraternidad que esta nación encarna con tanta belleza”, añadió.

San Martín de Porres, nacido en Lima en 1579, fue fraile dominico conocido por su humildad, su servicio a los enfermos y su profunda caridad hacia los pobres. Canonizado en 1962 por San Juan XXIII, es patrono universal de la justicia social, la paz y la armonía racial.



