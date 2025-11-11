El Papa León XIV nombró este martes al P. John Kwamevi Cudjoe, como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guayaquil, informó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en un comunicado oficial.

Hasta ahora, el P. Cudjoe se desempeñaba como párroco de la parroquia María Madre de la Iglesia, en Huaquillas, perteneciente a la Diócesis de Machala. Pertenece a la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino (S.V.D.), y cuenta con una amplia trayectoria pastoral y formativa tanto en Ecuador como en su país natal, Ghana.

Este martes 11 de noviembre, la CEE expresó su gratitud “a Dios y al Santo Padre por este nombramiento”, e invitó a los fieles “a unirse en oración”, para “que el Espíritu Santo le conceda abundantes dones en su ministerio episcopal”.

“Oramos por él, para que Dios le acompañe y lo guíe con sabiduría y fortaleza en esta nueva misión pastoral que la Iglesia le ha encomendado, y que su labor sea siempre un reflejo del amor y la luz de Cristo”, agregó.

Biografía

Según informa la CEE, John Kwamevi Cudjoe nació el 27 de diciembre de 1975 en Jamestown, Accra (Ghana). Realizó sus estudios en la St. Thomas Aquinas Secondary School de Accra, y posteriormente cursó Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Víctor de Tamale, donde hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 2004. Fue ordenado sacerdote el 30 de julio de 2005 en Tema, Ghana.

Ese mismo año llegó a Ecuador, país donde ha desarrollado la mayor parte de su labor pastoral. Inicialmente sirvió como vicario parroquial en Guayaquil (2005–2008). Posteriormente fue párroco de las parroquias Verbo Divino y La Encarnación, además de encargado de la parroquia San Vicente Ferrer en la misma ciudad (2008–2013). Entre 2013 y 2024 estuvo al frente de la nueva parroquia San Arnold Janssen y fue también responsable de La Transfiguración, en Monte Sinaí, Guayaquil.

Desde diciembre de 2024 se desempeña como párroco de María Madre de la Iglesia, en Huaquillas.

Además de su labor pastoral, el nuevo obispo auxiliar ha destacado en el ámbito formativo dentro de su congregación. Entre otros cargos, fue profesor de Teología Fundamental, Misionología y Mariología en el Seminario Mayor Francisco Xavier de Garaycoa, en Guayaquil, y director espiritual de seminaristas.

También se desempeñó como Superior Viceprovincial de los Misioneros del Verbo Divino en Ecuador (2011–2016), miembro del Equipo de Formación Permanente, secretario de Misiones, y Superior Provincial (2017–2023).

La ordenación episcopal será el 20 de diciembre, a las 10:00 a.m. (hora local), en la Catedral San Pedro de Guayaquil.

La CEE destacó que el P. Cudjoe “ha desarrollado una destacada labor en el ámbito formativo y en el servicio a su Congregación”, recordando que su experiencia se extiende también a la docencia universitaria y a la atención pastoral de comunidades vulnerables.

Mensaje del Arzobispo de Guayaquil

En un mensaje difundido este 11 de noviembre, el Cardenal Luis Cabrera Herrera, Arzobispo de Guayaquil, dio la bienvenida al nuevo obispo auxiliar y reflexionó sobre el Evangelio del día (Lc 17,7–10), recordando que el servicio cristiano debe vivirse “con prontitud, generosidad y humildad”.

“El discípulo de Jesús no pospone el bien que puede hacer hoy. No espera condiciones ideales para servir. La prontitud es el signo del corazón disponible, que responde al llamado de Dios sin cálculos ni excusas”, expresó el purpurado.

También subrayó que “el siervo del Evangelio no se mide ni se queja, sabe que el servicio cristiano no es por obligación, sino por amor”, y destacó que “servir con prontitud, generosidad y humildad es el camino de la verdadera libertad interior”.

En nombre de toda la arquidiócesis, el Cardenal Cabrera expresó “una afectuosa y fraterna bienvenida” al P. Cudjoe, asegurando que su llegada “es un verdadero regalo de Dios, lleno de gratitud, alegría y esperanza”.

“Agradecemos al Papa León XIV, que, con la mirada amplia del Pastor universal, ha confiado a Mons. John la misión de servir como Obispo Auxiliar de Guayaquil. Su decisión es una muestra de comunión y cuidado pastoral hacia nuestra Iglesia local”, señaló.

El Arzobispo resaltó además que la presencia del nuevo obispo “nos llena de alegría sincera”, y recordó que su nombramiento “se une al Jubileo que celebra toda la Iglesia, un tiempo de renovación, perdón y gracia”.

Finalmente, el purpurado concluyó: “Querido Mons. John, lo acogemos con corazones abiertos y agradecidos. Lo invitamos a vivir su ministerio entre nosotros con gratitud, con alegría y con una esperanza rebosante, porque el amor de Dios nos une y nos impulsa a seguir sirviendo con generosidad”.