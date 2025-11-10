“La Virgen María y los santos no hacen milagros, los hace Dios”, afirmó Mons. Celestino Ocampos, Obispo de Carapeguá (Paraguay), al referirse al verdadero papel de la Madre de Dios en la vida de la Iglesia.

En declaraciones al programa Así son las cosas de Canal GEN y Universo 970 AM, el prelado subrayó el 7 de noviembre que, aunque María intercede por los fieles, su acción no debe equipararse al poder divino ni a la redención de Cristo.

Sus palabras se dieron tras la publicación del documento Mater populi fidelis, difundido el 4 de noviembre por el Vaticano. Este texto exhorta a evitar el uso del título de “Corredentora” para referirse a la Virgen, pues “teniendo en cuenta la necesidad de aclarar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la Redención, es siempre inoportuno el uso del título de Corredentora”.

Mons. Ocampos advirtió que en la religiosidad popular a veces se tiende a exagerar los atributos de la Virgen. “Muchas veces, la gente tiene una admiración demasiado grande a la Virgen María y se exagera a veces con los atributos”, señaló.

Asimismo, explicó que María “va a seguir siendo siempre madre, discípula, madre de la Iglesia, pero no redentora, porque el único redentor es Jesús. Eso es lo que se quiere dejar en claro con este documento”.

El prelado reiteró que todo milagro procede de Dios, aunque María interceda como madre: “Como mediadora tiene mucho que ver, pero los milagros los hace Dios”, insistió.

Reconoció, además, que las recientes aclaraciones del Vaticano sobre este tema pueden causar desconcierto en algunos fieles, pero no deberían alterar su fe.

“Esto produce mucho impacto, preocupación, porque es nuevo, reciente, pero la gente va a seguir creyendo”, expresó.

En la misma línea, el P. Rubén Ojeda, rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, recordó que el título de “Corredentora” no pertenece al conjunto de dogmas marianos definidos por la Iglesia.

“La palabra Corredentora no es un dogma de fe. Los dogmas son verdades definidas por la Iglesia y con respecto a la Virgen María tenemos cuatro dogmas concretos”, explicó el sacerdote a ABC Noticias.

El rector detalló que estos dogmas son la Inmaculada Concepción, la Maternidad divina, la Virginidad perpetua y la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma.

“La palabra Corredentora, en cambio, no ha sido definida como dogma. Es una opinión teológica, una línea de reflexión dentro de la mariología, pero no una verdad de fe obligatoria”, precisó.

“Por lo tanto, podemos decir que no es un dogma que deba creerse, sino un tema abierto a la reflexión”.

Finalmente, el P. Ojeda coincidió con Mons. Ocampos al reafirmar el centro de la fe cristiana: “Lo que sí está claro es que el único que hace milagros, el único Redentor y Mediador que salva a la humanidad, es nuestro Señor Jesucristo.”



