Nacido y criado en una familia católica, Gabriel Dionisi, de 22 años, viene impulsando un apostolado provida con calcomanías para autos que promueven elegir la vida y ofrecen ayuda a mujeres embarazadas en crisis.

Dionisi siempre supo que la vida comienza en la concepción y que está mal quitarle la vida a un niño por nacer en el vientre materno. Pero no fue hasta su adolescencia que comenzó a interesarse más por su fe y a leer noticias católicas, lo que lo llevó a aprender más sobre el tema del aborto, hasta sentir el llamado de hacer algo más por los no nacidos.

“Había escuchado la palabra aborto antes, sabía que era un pecado, pero no me daba cuenta de lo extendido que estaba”, dijo Dionisi en una entrevista con CNA —agencia en inglés de EWTN News—.

Un día, durante la Misa, leyó un folleto que explicaba los distintos procedimientos de aborto y quedó “perturbado” al enterarse de cuántos bebés no nacidos son desmembrados en ciertos tipos de abortos.

También le sorprendió saber cuántas mujeres son presionadas para abortar.

“Recuerdo que me impactó leer que muchas mujeres no querían abortar —que se sintieron presionadas, coaccionadas, o que no era su primera opción—, y eso también me sorprendió, porque me hizo pensar: ‘De acuerdo, realmente podríamos hacer algo al respecto’”, comentó.

La pegatina provida de Gabriel Dionisi descansa sobre una mesa informativa junto con otros recursos para mujeres embarazadas. Crédito: Foto cortesía de Kevin Jorrey.

En 2018, Dionisi decidió crear calcomanías para autos con mensajes que animan a las personas a “elegir la vida”. Para las mujeres que puedan estar viviendo embarazos en crisis, las calcomanías incluyen el enlace de Option Line, un sitio web administrado por Heartbeat International que ofrece un mapa con los centros de ayuda para embarazadas en todo el país. El sitio también cuenta con una línea de ayuda disponible las 24 horas, con consejeros que hablan inglés y español.

Dionisi explicó que eligió crear calcomanías porque son económicas de imprimir y “tienen un gran retorno, porque si colocas una calcomanía en tu auto y, digamos, 20 personas la ven cada día mientras conduces, multiplicas eso por 365 y son más de 7.000 al año”.

Desde que lanzó su apostolado provida, Dionisi ha compartido más de 10.000 calcomanías con personas en 45 de los 50 estados del país.

Hablando sobre la importancia de defender a los no nacidos, Dionisi afirmó: “Es algo fundamental. Si queremos que nuestro país prospere y tenga éxito, necesitamos respetar ese valor de la dignidad humana igual para todos”.

Y añadió: “La magnitud del problema es enorme: no solo por tantos bebés que se están perdiendo, sino también por tantas mujeres y hombres que están siendo heridos, y esto afecta a toda nuestra sociedad cuando la gente lleva consigo esa herida”.

Dionisi dijo que espera que sus calcomanías estén ayudando a difundir conciencia sobre los muchos recursos disponibles para las mujeres embarazadas que necesitan apoyo.

“Creo que es importante difundir esta conciencia entre todos, porque nunca sabes cuándo alguien de tu entorno podría estar pasando por una situación en la que necesita ayuda”, señaló.

“Lo maravilloso del movimiento provida es que hay muchísimas oportunidades para que nosotros, personas comunes, podamos literalmente salvar la vida de otros. Esto es especialmente importante como católicos, porque sabemos que cada ser humano está hecho a imagen de Dios y tiene un enorme potencial para traer más amor al mundo”.

Las calcomanías provida gratuitas de Dionisi se pueden encontrar aquí.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA .



