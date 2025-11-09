Por primera vez en más de 15 años, la Iglesia maronita en Siria celebró una solemne Misa en el antiguo santuario de San Marón, ubicado en la aldea de Brad, al noroeste de Alepo.

Una peregrinación organizada por los Scouts Maronitas reunió a más de 80 participantes, entre jóvenes y adultos, reavivando uno de los lugares cristianos más sagrados de la región conocida como las “Ciudades Muertas”.

El P. Ghandi Mahanna, quien ofició la liturgia en el antiguo santuario, recordó a los fieles que "la verdadera presencia de Dios se encuentra en cada corazón humano", exhortándolos a vivir la fe a través del amor. Crédito: Grupo Scout Maronita

El P. Ghandi Mahanna, quien presidió la liturgia, recordó a los fieles que “la verdadera presencia de Dios se encuentra en cada corazón humano” y los exhortó a vivir la fe a través del amor.

Peregrinos asisten a misa durante la peregrinación al santuario de San Marón y a la iglesia de San Simeón Estilita, en el noroeste de Siria. Crédito: Grupo Scout Maronita

El grupo también visitó las ruinas cercanas de la Iglesia de San Simeón el Estilita y la gruta-capilla del ermitaño Toufic Ajib, que sufrió daños parciales durante la guerra.

Acompañados por fuerzas de seguridad que garantizaron un paso seguro, los peregrinos expresaron su esperanza en el renacimiento del turismo religioso en Siria, reafirmando que “Siria era hermosa, y sigue siéndolo”.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Mena.