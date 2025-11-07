La Iglesia Católica en México reprobó toda forma de violencia verbal o discriminatoria , e hizo un llamado a sacerdotes y agentes de pastoral a no emitir mensajes que “falten al respeto, la dignidad y el valor de las personas, especialmente cuando se trata de mujeres”.

A través de un comunicado difundido el 7 de noviembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que “no existe justificación alguna para el uso de expresiones violentas, despectivas o discriminatorias”.

Los obispos señalaron que, especialmente quienes sirven en la Iglesia, tienen la obligación de “reflejar con palabras y gestos el rostro compasivo de Cristo, que siempre dignifica y nunca humilla”. Asimismo, exhortaron a continuar “trabajando por una Iglesia que escuche, acoja y defienda la dignidad de cada persona”.

Caso del “Padre Pistolas”

Aunque el comunicado no se dirigió de manera explícita a un caso concreto, medios locales han difundido, en días recientes, un video en donde el polémico sacerdote Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido como “Padre Pistolas” emite expresiones agresivas contra Libia Dennis, gobernadora del estado, de Guanajuato.

El “Padre Pistolas”, de 71 años, es párroco en Chucándiro, una localidad en el límite entre el estado de Michoacán y Guanajuato. Es llamado así por portar armas y por animar a los fieles a defenderse de la violencia y del crimen organizado. Desde hace algunos años también ofrece combinaciones de hierbas para curar enfermedades como el cáncer.

Durante una homilía, a inicios de este mes, el sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia, lanzó insultos contra la gobernadora del estado de Guanajuato y la alcaldesa de Acámbaro.

En el video, el sacerdote se refirió al supuesto impacto del trasvase de agua sobre las comunidades y señaló que, de realizarse el proyecto, agrediría a la gobernadora: “yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”, expresó.

En otras grabaciones publicadas en redes sociales, el sacerdote repite y amplifica dichos comentarios.

Por su parte, el 6 de noviembre, Libia Dennise condenó públicamente las declaraciones del sacerdote. “Ninguna mujer con cargo o sin cargo, debemos de ser víctimas de ningún tipo de señalamiento de esta naturaleza”, señaló.

Sin embargo, precisó que no presentará denuncia contra el “Padre Pistolas”, porque “ni siquiera vale la pena hacer caso a una persona que se refiere a mí de esa manera”.

En un nuevo video difundido el 7 de noviembre, el sacerdote respondió a quienes lo criticaron de violencia verbal, afirmando: “para mí la violencia no es que yo hable de una mujer, la violencia es que esta señora nos quiere dejar sin comer a todo México”.