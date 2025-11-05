La Diócesis Católica de Auchi, en Nigeria, anunció la liberación de dos seminaristas que habían sido secuestrados en julio durante un ataque armado contra el Seminario Menor Inmaculada Concepción, en Ivianokpodi, y confirmó la muerte de un tercer joven.

En un comunicado emitido el martes, el P. Linus Imoedemhe, subdirector de comunicaciones de la diócesis, recordó que durante el ataque del 10 de julio fueron secuestrados los seminaristas Japhet Jesse, Joshua Aleobua y Emmanuel Alabi.

“Damos gracias a Dios por la liberación segura de Japhet Jesse, ocurrida hace algún tiempo, y más recientemente de Joshua Aleobua, quien recuperó su libertad el 4 de noviembre. Sin embargo, con profundo dolor anunciamos el fallecimiento del seminarista Emmanuel Alabi, quien perdió la vida durante el cautiverio”, expresó el sacerdote en el comunicado difundido por ACI África —agencia en África de EWTN News—.

Imoedemhe transmitió las condolencias del Obispo de Auchi, Mons. Gabriel G. Dunia, a las familias de las víctimas.

“Mons. Dunia ha expresado su profundo dolor y tristeza por la pérdida del joven seminarista y ha pedido a las agencias de seguridad que intensifiquen los esfuerzos para proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos”, señaló.

El obispo también advirtió a los líderes políticos que no “cierren los ojos ante el agravamiento de la inseguridad en el país”, e instó a priorizar la seguridad y el bienestar del pueblo por encima de las ambiciones políticas de cara a las elecciones de 2027 en Nigeria.

En su declaración, Imoedemhe invitó al pueblo de Dios a unirse en oración: “Recemos por el eterno descanso de Emmanuel Alabi, y por la paz, la sanación y la seguridad de nuestro pueblo y nuestra tierra.”

“La Diócesis de Auchi permanece firme en los valores de la fe, la paz y la justicia, confiando en la infinita misericordia de Dios para consolar a la familia doliente, a la comunidad del seminario y a todos los afectados por esta tragedia”, añadió.

“Que el alma de Emmanuel Alabi y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén”, concluyó.

El ataque del 10 de julio también cobró la vida del guardia de seguridad del seminario, Christopher Aweneghieme.

El 14 de agosto, la diócesis confirmó la autenticidad de un video viral que mostraba a dos de los tres seminaristas secuestrados.

En las imágenes, se ve a los jóvenes con lo que parece ser un cráneo humano, llorando y suplicando su liberación mientras están rodeados de individuos armados, presuntamente sus captores.

Tras el secuestro, Mons. Dunia pidió a las familias de los seminaristas permanecer firmes en la oración.

En una entrevista con ACI África el 13 de julio, el obispo se dirigió a los padres de los jóvenes diciendo:“No se dejen aplastar por el miedo, las amenazas o la intimidación.”

“Estas cosas no están ocurriendo solo en el seminario. Algunos seminaristas incluso han sido secuestrados en sus propias casas durante las vacaciones. Debemos mantenernos vigilantes y hacer todo lo posible para protegerlos”, añadió.

Mons. Dunia exhortó a todos los niveles del gobierno —local, estatal y federal— a tomar medidas decisivas para enfrentar la inseguridad.

“Hay un vasto bosque entre los estados de Edo y Kogi, y es allí donde estos criminales se esconden y lanzan sus ataques. El gobierno sabe cómo enfrentarlo: tiene la inteligencia y los recursos, pero debe actuar”.

Y advirtió: “Si no se hace nada, las comunidades serán abandonadas y estos criminales se apoderarán de nuestra tierra. No debemos permitir que eso ocurra.”

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI África.



