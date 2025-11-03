Nicolas Sarkozy se convirtió el pasado 21 de octubre en el primer exjefe de Estado de Francia en atravesar el portón de un centro penitenciario para cumplir condena entre rejas.

Llegó a la prisión parisina La Santé, situada en París, donde ingresó para cumplir una pena de cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña presidencial en 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi, llevando dos libros: El conde de Montecristo y El Jesús de la historia.

La elección de estos dos títulos, cargados de simbolismo, no ha pasado desapercibida. En declaraciones a ACI Prensa, el autor del segundo, el historiador y teólogo Jean-Christian Petitfils, explica que Sarkozy le confesó que había quedado “muy marcado por la lectura” del libro sobre Jesús que escribió en 2011.

Cuando conoció en persona a Sarkozy “hace unos cuatro años” el expresidente le reveló que le había interesado, sobre todo, la parte en la que desgrana los milagros de Jesús.

“Sarkozy sólo tenía algunas nociones vagas de catecismo, pero no conocía verdaderamente la historia de Jesús”, relata.

"Me dijo que le interesaban mucho los milagros, los exorcismos y, por supuesto, la Resurrección de Jesús"

“Me recibió en su casa y hablamos del contenido de mi libro. Me dijo que le interesaban mucho los milagros, los exorcismos y, por supuesto, la Resurrección de Jesús. Y pienso que él cree en la Resurrección de Jesús”, detalla.

Volvió a coincidir con Sarkozy tras publicar en 2022 el libro sobre la Sábana Santa de Turín titulado Le Saint Suaire de Turin: Témoin de la Passion de Jésus-Christ (El Santo Sudario de Turín: Testigo de la Pasión de Jesucristo) en el que defiende la autenticidad de la reliquia y presenta los resultados de nuevas investigaciones que, según él, descartan la datación por carbono 14 que indicaba su origen medieval.

Preguntado sobre el significado de que Sarkozy haya decidido llevar su libro sobre Jesucristo a prisión, Petitfils reconoce que el gesto tiene un evidente contenido simbólico y político. “Hay una parte de mensaje político, ya que él dijo que se había llevado dos libros: El conde de Montecristo, de muy conocida, y este libro sobre Jesús. Todo eso muestra, en cierto modo, que quería hacer un paralelismo con la idea de ser una víctima injustamente condenada. El héroe de El Conde de Montecristo es injustamente condenado, y también lo es Jesús”, señala Petitfils.

El autor también defiende que la experiencia cristiana es muy significativa para alguien en una situación límite como la de un detenido: “La experiencia de Dios nos invita a comprender que no estamos solos y que siempre estamos con Cristo, incluso en la soledad. Todo eso nos empuja, naturalmente, a ir más allá de las circunstancias y a comprender la trascendencia”.

Publicado en español por la editorial Gaia, El Jesús de la historia ha sido recibido como una de las investigaciones más rigurosas y equilibradas sobre la figura de Jesús de Nazaret.

El libro fue publicado en español por la editorial Gaia. Crédito: portada del libro

Petitfils, historiador y teólogo reconocido por sus estudios sobre el Antiguo Régimen y la historia del cristianismo, reconstruye la figura real de Jesús a partir de fuentes históricas, arqueológicas y teológicas.

Su trabajo, basado en los últimos descubrimientos arqueológicos y en la exégesis bíblica contemporánea, combina la investigación científica con una apertura a la dimensión de fe que el propio Petitfils considera inseparable del misterio cristiano.

“La historia se detiene ante el misterio”

“Mi libro es antes todo el trabajo de un historiador. Traté de delinear la personalidad de Jesús y mostrar que no fue solo un profeta o un reformador judío. Este trabajo introduce en el misterio de la propia persona de Jesús. Y, como historiador, estoy obligado a detenerme ante ese misterio. El historiador no puede ‘probar’ los milagros y, menos, la Resurrección. Pero se ve que la fe y la historia no son incompatibles”, explica Petitfils.

El libro comienza en Galilea, en el contexto político y religioso de una Palestina oprimida por Roma y dividida por tensiones internas. A partir de ahí, Petitfils traza la biografía de un hombre que predica el amor a Dios y la misericordia, que cuenta parábolas y realiza signos que la tradición ha llamado milagros, que acoge a los marginados y anuncia que el Reino de Dios está cerca.

“Los Evangelios no son mitos, sino una historia real”

Petitfils asegura que —como los últimos investigadores que han estudiado los Evangelios— considera que esos textos “no son relatos simbólicos o míticos, sino una historia real, aunque con algunas contradicciones entre los textos”. “Son biografías al estilo antiguo, como se hacían entonces, y testimonian profundamente la fe de las primeras comunidades cristianas”, explica.

Desde su publicación, El Jesús de la historia ha tenido un notable éxito en Francia y en numerosos países, con traducciones al italiano, español y portugués.

“He recibido muchísimos testimonios de personas que lo leyeron y se sintieron transformadas por él. Algunos me dijeron: ‘Este libro me devolvió la fe’ o ‘Me permitió comprender mejor la personalidad de Jesús’. Y eso es, en cierto modo, lo que quise hacer, respetando las reglas del trabajo histórico, que es un trabajo científico”, detalla el escritor francés.

El caso de Nicolas Sarkozy, que empezó a mediados de octubre a cumplir su condena, parece sumarse a esa lista. En la soledad de una celda, el expresidente francés ha decidido dejarse acompañar por Jesús.



