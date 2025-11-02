La Basílica de San Benito de Nursia ha reabierto sus puertas al culto, luego de culminar la reconstrucción del templo que había quedado en ruinas tras el terremoto de octubre de 2016 que golpeó el centro de Italia.

Con ocasión de la Misa de reapertura, el Papa León XIV envió un mensaje al Arzobispo de Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo, a través del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin.

“Con motivo de la solemne ceremonia de reapertura de la Basílica de San Benito en Nursia, seriamente dañada en el terremoto de 2016 y que ahora retorna al antiguo esplendor después de las intervenciones de reconstrucción y consolidación —escribe el Cardenal Parolin—, el Santo Padre León XIV participa espiritualmente en este significativo evento, compartiendo la alegría común del regreso a la comunidad de este sagrado edificio, tan querido por los habitantes de esta región”.

Asimismo, el Papa “expresa su más profunda satisfacción a todos aquellos, instituciones estatales y locales, planificadores, trabajadores y particulares que, con tenacidad y admirable compromiso, han hecho posible y apoyado de diversas maneras una operación tan sentida y esperada por tantas personas, no solo en Umbría, sino también en Italia y otros países”.

“La restauración de este importante monumento, de gran valor histórico y artístico, así como vibrante centro de la espiritualidad benedictina —afirma el mensaje—, representa el signo visible del exigente camino de renacimiento religioso emprendido en los últimos años por toda la comunidad diocesana”.

En ese sentido, expresa el deseo del Papa de que “este feliz acontecimiento reavive la fe del pueblo cristiano”.

Por su parte, Mons. Boccardo afirmó en su homilía que “las puertas de la basílica se abren hoy para acoger a quienes vienen a buscar luz y fortaleza para el camino de la vida cristiana”.

“Como creyentes, sabemos bien que un edificio espléndido no basta para convertirlo en la casa de Dios entre los hogares de los hombres. Solo una comunidad que, día a día, viva con pasión la búsqueda sincera de lo que es verdadero, bueno y justo a sus ojos, podrá tener al Señor cerca”, indicó.

“Esta noche, sentimientos de alegría, satisfacción y legítimo orgullo llenan nuestros corazones al admirar la Basílica de San Benito, restaurada a su esplendor original tras los graves daños causados ​​por el terremoto de 2016”, manifestó el arzobispo.

El prelado también recordó en su homilía a San Benito de Nursia como patrono de Europa, sobre todo en un tiempo en que el continente “lleva las cicatrices de heridas ideológicas y morales que han socavado su propia esencia”.

Por ello, animó a preservar y promover su patrimonio espiritual y cultural. “Preservar sin proponer es estancamiento; proponer sin preservar es perder las raíces. Solo así el carisma benedictino seguirá siendo fuente de vida. Para la comunidad de Nursia, para todos nosotros y para Europa entera”, afirmó.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en ACI Stampa.